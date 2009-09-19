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LaCie netbook'lar için hazırladığı taşınabilir DVD yazıcısını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,9b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie netbook'lar için hazırladığı taşınabilir DVD yazıcısını duyurdu
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Hazırladığı tasarım odaklı harici depolama çözümleriyle tanınan LaCie, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar özellikle de netbook'lar için hazırladığı taşınabilir DVD yazıcısını duyurdu. Sam Hecht tarafından tasarlanan yeni sürücü, 157.5 x 137 x 25 mm boyutlarında ve 305 gram ağırlığında. USB ara birimini kullanna ve LightScrine teknolojisine destek veren taşınabilir DVD yazıcısının, DVD±R ve DVD+RW medyalara 8x, DVD±R DL ve DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x ve CD-R/-RW medyalara 24x hızında kayıt yapabildiği açıklandı.

LaCie tarafından iki yıllık garanti ile kullanıma sunulan ayrıca hem PC hem de Mac uyumlu versiyonları bulunan yeni DVD yazıcısının fiyatı ise sırasıyla 90$ ve 120$ (Mac versiyonu) olarak açıklandı.

LaCie netbook'lar için hazırladığı taşınabilir DVD yazıcısını duyurdu
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