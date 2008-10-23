LaCie'dan çoklu ortam uygulamaları LaCinema serisi harici diskler

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Tasarımında Neil Poulton imzası bulunan harici depolama çözümleriyle beğeni toplayan LaCie, LaCinema serisi çoklu ortam odaklı ve dış etkilere dayanıklı taşınabilir disk ailesini duyurdu. 90 x 145 x 25 mm boyutlarında ve 250 gram ağırlında disklerden oluşan yeni seri dahilinde 250GB, 320GB ve 500GB'lık kapasite alternatifleri sunuluyor.

Dayanıklı yapısı ile dikkat çeken ve çizilmeye karşı Alüminyum kaplaması bulunan disklerin, kullanıcıların ses ve video dosyalarını kolayca taşıyabilmesi için hazırlandığı ifade ediliyor. Ses çıkışına ek olarak USB 2.0 ve HDMI desteğine sahip olduğu belirtilen LaCinema serisi taşınabilir diskler, uzaktan kumanda ile birlikte geliyor.

LaCie'nin çoklu ortam uygulamaları için hazırlanan yeni disklerinin, yurt dışında kapasitesine göre 139£, 159£ ve 219£ seviyesinden satışa sunulduğu belirtiliyor.