LaCie'den Ethernet Disk serisi 6TB'lık raf tipi depolama çözümü

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Depolama çözümleri üreticisi LaCie küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırlanan ve tasarımında Neil Poulton imzası bulunan ağ depolama sistemini duyurdu. Firmanın ödüllü Ethernet Disk serisi dahilinde hazırlanan, 1U formundaki 6 terabyte'lık depolama çözümü özellikle yer sıkıntı çeken kurumları hedef alıyor. Raf tipi yapısıyla kurulum, kullanım ve bakım kolaylığı sağlayacağı belirtilen depolama çözümünün, beraberinde gelen Windows XP embedded işletim sistemiyle gerekli olan tüm veri yedekleme, depolama ve dosya paylaşım özelliklerini kullanıcılarına sağlayacağı belirtiliyor.

Eş zamanlı olarak 25 kullancıya kadar destek sunan LaCie'nin yeni çözümü 100 farklı kullanıcı için özelleştirilmiş erişim ve paylaşılmış ögelere ulaşım hakkı sağlayabiliyor. Global afet geri dönüşüm planı çerçevesinde entegre motoru ile içeriğin farklı kaynaklarda yedeklenebilmesine olanak tanıyan 6TB'lık depolama çözümünün, 2TB ve 4TB'lık alternatif varyasyonları da bulunuyor. 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulan yeni depolama sisteminin yurt dışı satış fiyatı 749.99$'dan başlıyor.