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LaCie'den Ethernet Disk serisi 6TB'lık raf tipi depolama çözümü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie'den Ethernet Disk serisi 6TB'lık raf tipi depolama çözümü
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Depolama çözümleri üreticisi LaCie küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırlanan ve tasarımında Neil Poulton imzası bulunan ağ depolama sistemini duyurdu. Firmanın ödüllü Ethernet Disk serisi dahilinde hazırlanan, 1U formundaki 6 terabyte'lık depolama çözümü özellikle yer sıkıntı çeken kurumları hedef alıyor. Raf tipi yapısıyla kurulum, kullanım ve bakım kolaylığı sağlayacağı belirtilen depolama çözümünün, beraberinde gelen Windows XP embedded işletim sistemiyle gerekli olan tüm veri yedekleme, depolama ve dosya paylaşım özelliklerini kullanıcılarına sağlayacağı belirtiliyor.

Eş zamanlı olarak 25 kullancıya kadar destek sunan LaCie'nin yeni çözümü 100 farklı kullanıcı için özelleştirilmiş erişim ve paylaşılmış ögelere ulaşım hakkı sağlayabiliyor. Global afet geri dönüşüm planı çerçevesinde entegre motoru ile içeriğin farklı kaynaklarda yedeklenebilmesine olanak tanıyan 6TB'lık depolama çözümünün, 2TB ve 4TB'lık alternatif varyasyonları da bulunuyor. 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulan yeni depolama sisteminin yurt dışı satış fiyatı 749.99$'dan başlıyor.


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malicas 10 yıl
Acaba 4 tane 1.5Tb diski pc ye nasıl ekstra disk olarak takıcan ayrıca bunları nasıl muhafaza edicen. ve hadi taktın pc ye diyelim disklerdeki verileri nasıl koruyabilicen pc ile(yani raid1,raid5 v.b sistemler kullanmadan). Bu gibi nedenlerle bu cihazlar ön plana çıkıyor zaten. Fiyatı da bende çok makul. NAS sistemler düşünülünce mükemmel fiyat hemde.
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marvinous 10 yıl
Onu yapacağıma 4 tane 150$lık Seagate'in 1.5TB'lik hdd'sini alırım 6TB'yi 600$'â dizerim :) :) Tabi ev için :)
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raseptin 10 yıl
Evde kullandığınız sistemlerle karıştırmayın, fiyatları bunlar, ve yaptıkları işe göre oldukça makuller.
2TB $749.99
4TB $1,099.99
6TB $1,499.99
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fotifoti 10 yıl
6 tane 1tb disk zaten 780$ ediyor (yaklaşık)
ucuz değil ama çokta değil
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kassatura 10 yıl
750 doolar baya pahalı.Ama zengine bişi yapmaz.
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max975 10 yıl
vay be baya böyle ürünler artıyor...
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DraGonS 10 yıl
bu fiyat 6 tb lığın fiyatı ise fiyatı uygunmuş. Lacie hep uygun ürün geldiğini hiç görmemiştim bu güne kadar.
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Penryn 10 yıl
Fiyatıda güzelmiş 749.99.Ama yinede küçük işletmeler için kullanışlı cihaz bence.Özellikle dosya paylaşımı olacaksa.
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natcenk 10 yıl
hmmm baya güzel özellikler.
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