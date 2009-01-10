Leadtek GeForce GTX 285 modelini gösterdi

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Yeniden performans lideri olabilmek için çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini hazırlayan Nvidia, GeForce GTX 280 ile elinde bulundurduğu tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı unvanının GeForce GTX 285 modeliyle sürdürmeye kararlı gibi görünüyor. Firmanın yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle üretilen GT200b GPU'su sayesinde GTX 280'e kıyasla daha hem az güç çekiyor hem de daha yüksek hızlarla geliyor.

Firmanın satışına 15 Ocak'ta başlayacağı belirtilen GeForce GTX 285 modeli için yeni modelini tanıtan isimlerden biri de Leadtek oldu. Yıllardan bu yana sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayarak firmanın önde gelen iş ortaklarından biri olmayı başaran Leadtek'in yeni ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğinve 1GB GDDR3 belleğe sahip. 240x paralel işlem birimiyle donatılan kart, Triple SLI kurulumuna olanak tanıyor.

Tasarım özellikle ve saat hızları açısından Nvidia'nın referans çizgisini koruyan ekran kartının grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de görev yapıyor. Isıl güç tasarımının 183 Watt olduğu belirtilen ekran kartı, CUDA ve PhsyX teknolojileriyle de uyumlu. HD videolar için PureVideo HD teknolojisini destekleyen ve çift DVI + HDTV konnektörü ile gelen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.