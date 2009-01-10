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Leadtek GeForce GTX 285 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek GeForce GTX 285 modelini gösterdi
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Yeniden performans lideri olabilmek için çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini hazırlayan Nvidia, GeForce GTX 280 ile elinde bulundurduğu tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı unvanının GeForce GTX 285 modeliyle sürdürmeye kararlı gibi görünüyor. Firmanın yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle üretilen GT200b GPU'su sayesinde GTX 280'e kıyasla daha hem az güç çekiyor hem de daha yüksek hızlarla geliyor.

Firmanın satışına 15 Ocak'ta başlayacağı belirtilen GeForce GTX 285 modeli için yeni modelini tanıtan isimlerden biri de Leadtek oldu. Yıllardan bu yana sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayarak firmanın önde gelen iş ortaklarından biri olmayı başaran Leadtek'in yeni ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğinve 1GB GDDR3 belleğe sahip. 240x paralel işlem birimiyle donatılan kart, Triple SLI kurulumuna olanak tanıyor.

Tasarım özellikle ve saat hızları açısından Nvidia'nın referans çizgisini koruyan ekran kartının grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de görev yapıyor. Isıl güç tasarımının 183 Watt olduğu belirtilen ekran kartı, CUDA ve PhsyX teknolojileriyle de uyumlu. HD videolar için PureVideo HD teknolojisini destekleyen ve çift DVI + HDTV konnektörü ile gelen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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ender23 10 yıl
hd5870 ten 2-3 ay sonrada başka bişey duyurulcak bunu sonu yok bu bakıma sistem toplarken sitemi aldığın dönemin şartlarında fiyat/performans oranını max tutuğun sürece bir kaybın olmaz
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max975 10 yıl
bence bu kartdan alacaklar bende dahil olabilirim en ucuzunu alıp değiştirmek gerekir
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alito 10 yıl
sallayın 2-3 aya kadar ati hd5870 duyurulacak bunlardan hem daha hızlı hemde daha ucuz olacak
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Black_34 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

sallayın 2-3 aya kadar ati hd5870 duyurulacak bunlardan hem daha hızlı hemde daha ucuz olacak


daha nice ne 5870 ler ne GTX285 ler çıkacak bu işin sonu yok.......



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curufperlit 10 yıl
ben sana soyleyeyım fiyatı farklı nesı farklı olacak nvidianın is ortaklarından bi cacık olmaz .Ekran kartı piyasasında his ve asus guzel sogutucu lu modeller cıkarıyor.Tabiki birde sparkle.hastayım calibre ye
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Godolphin 10 yıl
Tabiki kullanılacaktır değişik tip sogutucular bunun örneğinden birini inno markasında görmüştük.
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HoLY.oNE 10 yıl
aslında gerek yok referans sogutucu geyet yeterli atiler gibi değil..

Atilerin referans tasarımları cogunlukla yetersiz geldiğinden özel modeller çıkıyor ornek 4850-4870..


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SHARINGAN 10 yıl
HiqhWoltage isimli üyeden alıntı
Nvidia nın GTX260-280 ve daha Sonra GTX285-295 kartlarında hep aynı tip soğutucularmı kullanılcak ATI gibi özel soğutucular hiç kullanılmayacakmı merak ediyorm.Gerek yok heralde dicem ama fazla bilqim yok


Aman kardeş bu Nvidia özel soğutucu falan işine dalarsa zaten pahalı bu sefer iyce
1500 ytl falan satılır
Durduk yere adamları AZDIRMAYALIM
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HiqhWoltage 10 yıl
Nvidia nın GTX260-280 ve daha Sonra GTX285-295 kartlarında hep aynı tip soğutucularmı kullanılcak ATI gibi özel soğutucular hiç kullanılmayacakmı merak ediyorm.Gerek yok heralde dicem ama fazla bilqim yok
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