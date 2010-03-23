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Leadtek GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Leadtek, Fermi lansmanı için geri sayan isimler arasında yer alıyor. 26 Mart'ta yapılacak lansmanı takiben GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sürmesi beklenen firmanın GeForce GTX 470 modeli gün ışığınaçıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448x paralel işlem birimine, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri (CUDA çekirdekleri) 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 215 Watt TDP ile geliyor.

Nisan ayı ile birlikte yaygın anlamda satışa girmesi beklenen Leadtek GeForce GTX 470 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Tolgá 9 yıl
@sahafiec ilk çıkan GeForce 8800 Ultra ve GTX da da gpu saat hızları 610 u geçmiyordu zamanla bunların hızlarıda artar...
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Solitude 9 yıl
Gerçekten güzel bir dizayn olmuş en azından MSI ın kartı ile karşılaştırıldığında daha yeni bir yüze sahip duruyor.
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hellteam 9 yıl
Tasarım güzel ama ,Msi in kartından şaşmam Bu ısındığı söylenen kartlar için üretciler özel soğutucu yapmak için birbiriyle yarışacaklar gibi bu gidişle
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CeFurkan 9 yıl
bence kart cok sekil olmus begendim tasarimi
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hak_an 9 yıl
hep kartın hayali var gerçeğini bekliyoruz

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Furkan* 9 yıl

CeFurkan

bence kart cok sekil olmus begendim tasarimi


Evet
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DH Misafiri 9 yıl
bu kart lamborghini marka arabaların arkasına mı benziyor yoksa ben mi saçmalıyorum :))
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dellino 9 yıl
Acilen anakart üzerinde ekran kartı konumunun değişmesini bekliyoruz.
Bu ne şahane şekildir.
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hsngencer 9 yıl
DH Misafiri

bu kart lamborghini marka arabaların arkasına mı benziyor yoksa ben mi saçmalıyorum :))

sacmalamiyorsun kart lamborghini marka arabadan esinlenerek dizan edilmiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alpa07 9 yıl
buradan şu anlaşılıyor leadtek donanımhaberin :D genelde test sistemlerinde ekran kartı markası leadtek olarak kullanıyo dh.:D :D :D
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V. 9 yıl
Reklamında bu kadarı :D
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Xtremee 9 yıl
Bu kartların şuana kadar tek beğenmediğim özellikleri TDP değerleri.
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annihilator 9 yıl
vay be kartın üzerinde fx57 yazıyo
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