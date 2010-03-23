Leadtek GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Leadtek, Fermi lansmanı için geri sayan isimler arasında yer alıyor. 26 Mart'ta yapılacak lansmanı takiben GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sürmesi beklenen firmanın GeForce GTX 470 modeli gün ışığınaçıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448x paralel işlem birimine, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri (CUDA çekirdekleri) 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 215 Watt TDP ile geliyor.

Nisan ayı ile birlikte yaygın anlamda satışa girmesi beklenen Leadtek GeForce GTX 470 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.