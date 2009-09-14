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Leadtek özel tasarımlı GeForce GTS 250 v2 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek özel tasarımlı GeForce GTS 250 v2 modelini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek, özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini duyurdu. Firmanın GeForce GTS 250 v2 olarak tanımladığı yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu temel alıyor ve 128x paralel işlem birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve tercih edilecek versiyona göre 512MB / 1GB GDDR3 bellek kapasiteleriyle gelen DirectX 10 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni modelin, 3 adet ısı borusuna ve 26 adet Alüminyum yaprağa sahip olan çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTS 250 modellerine göre daha sessiz ve daha serin çalışabildiği belirtiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı aynı zamanda CUDA ve PhysX gibi Nvidia'nın adeta üzerlerine titrediği grafik teknolojilerine de destek veriyor.

Leadtek'in özel tasarımlı Winfast GeForce GTS 250 v2 modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Leadtek özel tasarımlı GeForce GTS 250 v2 modelini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
yha ben bu kartı aldım ama aklımda soru işareti kaldı (V2) ile (V3) arasındaki fark nedir acaba?
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hapocod 9 yıl

DH Misafiri

yha ben bu kartı aldım ama aklımda soru işareti kaldı (V2) ile (V3) arasındaki fark nedir acaba?

başka kartmı yoktu boşuna konu hortlamış
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ge4ce 9 yıl

DH Misafiri

yha ben bu kartı aldım ama aklımda soru işareti kaldı (V2) ile (V3) arasındaki fark nedir acaba?


v3 modeli saat hızları ve güç tüketimi daha düşük. palit in green modeli gibi
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treabacks 9 yıl

DH Misafiri

yha ben bu kartı aldım ama aklımda soru işareti kaldı (V2) ile (V3) arasındaki fark nedir acaba?


Haberde V2'den bahsediliyor, arkadaşta V3 varmış. Yıl 2015. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek, nostalji seven oyuncular için GTS 250 V8 Turbo versiyonu piyasaya sürdü. Öte yandan Zotac'ta boş durmadı ve GTS 250 Eco Synergy Amp X5 versiyonu piyasaya sürdü. ATI 9000 serisi ile karşılaştırmalı testler için tıklayın.
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emrozdmr2 10 yıl
ne 9800müş be arkadaş..
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CoOLMuSTi 10 yıl

emrozdmr2

ne 9800müş be arkadaş..

ne G92'miş be arkadaş daha doğru...
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orqun_0693 10 yıl
pcb rengine bak xD
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Master_Evil 10 yıl
bu soğutucu bana da yabancı gelmedi
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dante38 10 yıl
Bu kartı hatırlıyor gibiyim...
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JrMaster 10 yıl
leadtek in ürünleri saglam oluyor fanları hariç eski masa üstünde hala 7600gt var okadar işkenceye ragmen sapasaglam duruyor
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740mx300 9 yıl
Farklı bir tasarımı var
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