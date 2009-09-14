Leadtek özel tasarımlı GeForce GTS 250 v2 modelini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek, özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelini duyurdu. Firmanın GeForce GTS 250 v2 olarak tanımladığı yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu temel alıyor ve 128x paralel işlem birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve tercih edilecek versiyona göre 512MB / 1GB GDDR3 bellek kapasiteleriyle gelen DirectX 10 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor.

Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni modelin, 3 adet ısı borusuna ve 26 adet Alüminyum yaprağa sahip olan çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTS 250 modellerine göre daha sessiz ve daha serin çalışabildiği belirtiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı aynı zamanda CUDA ve PhysX gibi Nvidia'nın adeta üzerlerine titrediği grafik teknolojilerine de destek veriyor.

Leadtek'in özel tasarımlı Winfast GeForce GTS 250 v2 modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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