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Leadtek'den oyunculara özel ağ kartı: WinFast Killer Xeno Pro

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek'den oyunculara özel ağ kartı: WinFast Killer Xeno Pro
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EVGA'dan sonra Bigfoot Networks ile iş birliğine giderek oyunculara özel ağ kartı hazırlayan isimlerden bir diğeri de Leadtek oldu. Winfast Killer Xeno Pro isimli oyunculara özel ağ kartını duyuran Leadtek, PCIe ara birimi üzerindne kullanılan kartın sahip olduğu özel ağ işlemcisi (NPU) sayesinde ağ trafiğini geleneksel ağ çözümlerine kıyasla daha etkin bir şekilde yönettiği ve daha iyi çevrimiçi oyun deneyimi yaşattığını belirtiyor.

400MHz'de çalışan işlemcisi ve 128MB kapasiteli DDR2 bellek kapasitesiyle gelen yeni ağ kartı, donanımsal ağ bant genişliği kontrol teknolojisi ile mevcut ağ trafiğini, kullanıcıların önceliklerine göre düzenlediği gibi VoIP uygulamalarına da katkı sağlayabiliyor. Leadtek tarafından başta anavatanı Tayvan olmak üzere Kore ve Japonya pazarlarında satışa sunulan WinFast Killer Xeno Pro ağ kartının fiyatı ise yaklaşık 100 dolar.

Leadtek'den oyunculara özel ağ kartı: WinFast Killer Xeno Pro
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dmxerkan 9 yıl
Cfosspeed aynı işi yapıyor zaten:)
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killnOd 9 yıl
1mbit adsl ile yerine gore QuakeLive da genelde 70 ping aliniyor.Eger bu kartla 50 pinge dusecekse 100 dolar verilir ama hepimiz biliyoruzki boylebirsey imkansiz olsa olsa 2 ping fark eder sanirim
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Batuist 9 yıl
Ben kablosuz ile network üzerinde oyun oynuyorum.. bazen sıkıntı yaşasamda idare ediyor.. iş kablolu ile kurulan networke gelince hiç sorun veya sıkıntı olmuyor.. o halde bu kartın ne ekstrası var uygulamada düşününce hiçbirşey gelmiyor aklıma... kağıt üzerinde güçlü gözüksede ben normal kartlarla da hiç sorun yaşamıyorum...
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t3 9 yıl

Batuist

Ben kablosuz ile network üzerinde oyun oynuyorum.. bazen sıkıntı yaşasamda idare ediyor.. iş kablolu ile kurulan networke gelince hiç sorun veya sıkıntı olmuyor.. o halde bu kartın ne ekstrası var uygulamada düşününce hiçbirşey gelmiyor aklıma... kağıt üzerinde güçlü gözüksede ben normal kartlarla da hiç sorun yaşamıyorum...

Ne oynadığına göre değisir. Profesyonel FPS oyuncuları için 10 MS bile çok önemli olabiliyor.
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vernoncougar 9 yıl
quzman haklı, uzun suredır kullanılıyor amerıkada ama burada nasıl olur,ısımıze yararmı bılınmez
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quzman 9 yıl
Alienware gibi üst düzey firmalar Xeno Pro ağ kartlarını uzun süredir zaten kullanıyorlar .
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namigencan 9 yıl
Türkiye'deki alt yapı böyle devam ettiği sürece ben size söliyim bu kart değil sunucu koy gene baş edemezsiniz. Bize gelmez ama telekom alt yapı düzeltir ozaman olur.
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acbold 9 yıl
gereklimi , gereksiz mi .karar veremedim
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t3 9 yıl
100$ verdikten sonra aldığım MS değerlerinin yarı yarıya düsmesini beklerim ben ama pek mumkün değil. Aslında birkaç test sonucu görebilsek karar verebilirdik.
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