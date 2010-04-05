Leadtek'den oyunculara özel ağ kartı: WinFast Killer Xeno Pro

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EVGA'dan sonra Bigfoot Networks ile iş birliğine giderek oyunculara özel ağ kartı hazırlayan isimlerden bir diğeri de Leadtek oldu. Winfast Killer Xeno Pro isimli oyunculara özel ağ kartını duyuran Leadtek, PCIe ara birimi üzerindne kullanılan kartın sahip olduğu özel ağ işlemcisi (NPU) sayesinde ağ trafiğini geleneksel ağ çözümlerine kıyasla daha etkin bir şekilde yönettiği ve daha iyi çevrimiçi oyun deneyimi yaşattığını belirtiyor.

400MHz'de çalışan işlemcisi ve 128MB kapasiteli DDR2 bellek kapasitesiyle gelen yeni ağ kartı, donanımsal ağ bant genişliği kontrol teknolojisi ile mevcut ağ trafiğini, kullanıcıların önceliklerine göre düzenlediği gibi VoIP uygulamalarına da katkı sağlayabiliyor. Leadtek tarafından başta anavatanı Tayvan olmak üzere Kore ve Japonya pazarlarında satışa sunulan WinFast Killer Xeno Pro ağ kartının fiyatı ise yaklaşık 100 dolar.

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