Televizyon Tavsiyeleri - Haziran 2024

Boyut, panel tipi, teknolojiler, donanım gibi pek çok özelliği kıstas alarak Haziran ayı itibariyle satın alabileceğiniz en iyi TV modellerini listeledik. TV Tavsiyesi 2024 Haziran.

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Haziran ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans TV modellerini listeledik. Listemiz tamamen tarafsız şekilde hazırlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılardan TV'leri satın alabilirsiniz.

55 inç TV Tavsiyesi

Toshiba 55UA3E63DT: 4K çözünürlüğe sahip ve Android özellikleri ile donatılmış bir LED TV’dir. Kullanıcılar için uygun fiyatlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

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Philips 55PUS8808: Philips’in orta sınıf bir TV’si olmakla birlikte iyi bir görüntü ve ses kalitesi sunar. GoogleTV işletim sistemi ve Ambilight arka aydınlatma gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışmaya çalışıyor.

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65 inç TV Tavsiyesi

Toshiba 65UA3D63DT: MB185G31 anakart ve farklı panel üreticileri ile gelen bu model, 4K çözünürlük ve Dolby Vision/Atmos desteği sunuyor.

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TCL 65C745: Özellikle oyun oynamak için iyi bir seçenektir. Gerçek 120Hz olması ve yüksek parlaklık seviyeleri ile dikkat çekiyor.

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65 inç ve üzeri TV Tavsiyesi

Toshiba 70UA5D63DT: Büyük ekranı ve 4K çözünürlüğü ile geniş bir izleme alanı sunar ve Dolby Vision HDR desteği ile zengin bir renk deneyimi sağlar.

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Grundig 75 GHU 9000: 120Hz panele sahip olmasına rağmen 4K 120Hz görüntü verememektedir. Oyun oynamak ve film izlemek için uygun bir seçenektir. Ayrıca, Dolby Vision ve HDR 10+ gibi özellikleri bulunmaktadır.

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Mini Led Televizyonlar

Samsung 55QN85C: Karanlık bir odada film izlemek için idealdir. Yüksek kontrast seviyesi ve yerel karartma özelliği ile dikkat çeken bir model olarak gösterilebilir.

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TCL 65C845: TCL’nin üst seviyeye göz kırpan modellerinden biri olan C845, Mini LED teknolojisine ve yüksek parlaklık, yerel karartma özelliklerine sahiptir.

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OLED Televizyonlar

Toshiba 55XA9D63DT: OLED panel teknolojisi ile özellikle renklerin ve siyahların derinliği açısından fiyatına göre üst düzey bir deneyim sunuyor.

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LG OLED55CS3VA: LG’nin bu OLED televizyon modeli, mükemmel renk ve kontrast sunar. Gelişmiş oyun odaklı özellikleri ile oyun oynamak için ideal bir televizyondur.

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Karar Notu

Bu modeller arasında seçim yaparken panel üreticisi, panel yapı tipi, panel detayları, ekran boyutu, çözünürlük, HDR desteği, akıllı TV özellikleri, bağlantı seçenekleri ve fiyat gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, kullanım amacınıza (film izleme, oyun oynamak vb.) uygun özelliklere sahip olan modeli tercih etmeniz faydalı olacaktır.

00:00 Giriş

01:08 55" Televizyonlar

01:10 Toshiba 55UA3E63DT

06:48 Philips 55PUS8808

09:27 65" Televizyonlar

09:38 Toshiba 65UA3D63DT

11:30 TCL 65C745

14:42 65"+ Televizyonlar

14:52 Toshiba 70UA5D63DT

16:54 Grundig 75 GHU 9000

19:16 Mini Led Televizyonlar

19:22 Samsung 55QN85C

22:03 TCL 65C845

24:18 OLED Televizyonlar

24:52 Toshiba 55XA9D63DT

26:55 LG OLED55CS3VA

28:47 Kapanış

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