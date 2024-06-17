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    Televizyon Tavsiyeleri - Haziran 2024

    Boyut, panel tipi, teknolojiler, donanım gibi pek çok özelliği kıstas alarak Haziran ayı itibariyle satın alabileceğiniz en iyi TV modellerini listeledik. TV Tavsiyesi 2024 Haziran.

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Haziran ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans TV modellerini listeledik. Listemiz tamamen tarafsız şekilde hazırlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılardan TV'leri satın alabilirsiniz.

    55 inç TV Tavsiyesi

    Toshiba 55UA3E63DT: 4K çözünürlüğe sahip ve Android özellikleri ile donatılmış bir LED TV’dir. Kullanıcılar için uygun fiyatlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

    Hepsiburada

    Philips 55PUS8808: Philips’in orta sınıf bir TV’si olmakla birlikte iyi bir görüntü ve ses kalitesi sunar. GoogleTV işletim sistemi ve Ambilight arka aydınlatma gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışmaya çalışıyor.

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    Hepsiburada

    65 inç TV Tavsiyesi

    Toshiba 65UA3D63DT: MB185G31 anakart ve farklı panel üreticileri ile gelen bu model, 4K çözünürlük ve Dolby Vision/Atmos desteği sunuyor.

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    Hepsiburada

    TCL 65C745: Özellikle oyun oynamak için iyi bir seçenektir. Gerçek 120Hz olması ve yüksek parlaklık seviyeleri ile dikkat çekiyor.

    Hepsiburada

    65 inç ve üzeri TV Tavsiyesi

    Toshiba 70UA5D63DT: Büyük ekranı ve 4K çözünürlüğü ile geniş bir izleme alanı sunar ve Dolby Vision HDR desteği ile zengin bir renk deneyimi sağlar.

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    Hepsiburada

    Grundig 75 GHU 9000: 120Hz panele sahip olmasına rağmen 4K 120Hz görüntü verememektedir. Oyun oynamak ve film izlemek için uygun bir seçenektir. Ayrıca, Dolby Vision ve HDR 10+ gibi özellikleri bulunmaktadır.

    Hepsiburada

    Mini Led Televizyonlar

    Samsung 55QN85C: Karanlık bir odada film izlemek için idealdir. Yüksek kontrast seviyesi ve yerel karartma özelliği ile dikkat çeken bir model olarak gösterilebilir.

    Hepsiburada

    TCL 65C845: TCL’nin üst seviyeye göz kırpan modellerinden biri olan C845, Mini LED teknolojisine ve yüksek parlaklık, yerel karartma özelliklerine sahiptir.

    Amazon

    Hepsiburada

    OLED Televizyonlar

    Toshiba 55XA9D63DT: OLED panel teknolojisi ile özellikle renklerin ve siyahların derinliği açısından fiyatına göre üst düzey bir deneyim sunuyor.

    Hepsiburada

    LG OLED55CS3VA: LG’nin bu OLED televizyon modeli, mükemmel renk ve kontrast sunar. Gelişmiş oyun odaklı özellikleri ile oyun oynamak için ideal bir televizyondur.

    Hepsiburada

    Karar Notu

    Bu modeller arasında seçim yaparken panel üreticisi, panel yapı tipi, panel detayları, ekran boyutu, çözünürlük, HDR desteği, akıllı TV özellikleri, bağlantı seçenekleri ve fiyat gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, kullanım amacınıza (film izleme, oyun oynamak vb.) uygun özelliklere sahip olan modeli tercih etmeniz faydalı olacaktır.

    00:00 Giriş
    01:08 55" Televizyonlar
    01:10 Toshiba 55UA3E63DT
    06:48 Philips 55PUS8808
    09:27 65" Televizyonlar
    09:38 Toshiba 65UA3D63DT
    11:30 TCL 65C745
    14:42 65"+ Televizyonlar
    14:52 Toshiba 70UA5D63DT
    16:54 Grundig 75 GHU 9000
    19:16 Mini Led Televizyonlar
    19:22 Samsung 55QN85C
    22:03 TCL 65C845
    24:18 OLED Televizyonlar
    24:52 Toshiba 55XA9D63DT
    26:55 LG OLED55CS3VA
    28:47 Kapanış

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