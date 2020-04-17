MacBook bataryaları daha uzun ömürlü olacak: iPhone'lardaki pil sağlığı yönetimi MacBook'lara geliyor

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Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan macOS Catalina 10.15.5 güncellemesiyle birlikte, iPhone'larda gördüğümüz pil sağlığı ve iyileştirilmiş pil sağlığı özelliğinin bir benzeri, MacBook'lar için kullanıma sunulacak.

Bu sayede üçüncü parti yazılımlara gerek kalmadan bataryalarının durumu hakkında bilgi edinebilecek olan kullanıcılar, pil sağlığı yönetimi özelliğiyle de daha sağlıklı bir bataryanın kapılarını aralayacak.

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MacBook kullanıcıları bataryalarının sağlığından haberdar olacak

macOS Catalina 10.15.5'in ikinci geliştirici beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan pil sağlığı yönetimi, önümüzdeki haftalarda güncellemenin final sürümünün yayınlanmasıyla MacBook'ların sistem tercihlerinde yer alan enerji tasarrufu kısmına eklenecek.

macOS Catalina 10.15.5 güncellemesini alacak tüm MacBook aygıtları, bataryanın yıpranmışlık durumunu gösteren pil sağlığı özelliğine kavuşacakken, bataryanın eskime hızını düşürmek için olan pil sağlığı yönetimi özelliği ise yalnızca Thunderbolt 3 portu üzerinden şarj olan MacBook'lar içinkullanıma sunulacak.

Bu da demek oluyor ki pil sağlığı yönetimi özelliğinden, yalnızca 2016 MacBook Pro ve daha sonrası MacBook Pro modelleri ile 2018 MacBook Air ve daha sonrası MacBook Air modelleri istifade edecek.

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MacBook pil sağlığı yönetimi nasıl çalışacak?

iPhone'larda olduğu gibi MacBook'lar da lityum iyon pillerden güç alıyor. Bu piller, eski nesil pil teknolojileri ile karşılaştırıldığında daha hızlı şarj olur, uzun süre dayanır ve küçük boyutta daha fazla pil ömrüne olanak sağlayan yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir. Ancak tüm şarj edilebilir piller gibi lityum iyon piller de sarf malzemesi bileşenleridir.

Dolayısıyla lityum iyon piller kimyasal olarak yaşlandıkça daha az şarj tutmaya başlar. Bu da MacBook'un şarjının daha kısa sürede bitmesine neden olur. Sıcaklık ve şarj döngüsü gibi etmenler bu süreci etkilerken, birkaç ufak noktaya dikkat edildiği takdirde pil sağlığını daha uzun süreler muhafaza edebilmek de mümkün. İşte Apple'ın geliştirmiş olduğu pil sağlığı yönetimi de bu noktaya ayak basıyor.

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macOS Catalina 10.15.5 güncellemesiyle birlikte, MacBook'lara gelecek olan "pil sağlığı yönetimi" özelliğinin çalışma mantalitesi şu şekilde: Düzenli olarak bataryanın çalışma sıcaklığı ve kullanıcının şarj alışkanlıkları inceleniyor. Elde edilen veriler makine öğrenmesiyle analiz edilerek, pilin yıpranmasını geciktirebilmek için MacBook'un optimize edilmiş bir seviyede şarj olması sağlanıyor. Bu da pilin daha uzun süreler sağlıklı kalması için batarya süresinden feragat etmek anlamına geliyor.

Yani "pil sağlığı yönetimi" özelliği açıkken, MacBook'un %100 şarj olmayacağı, sistemin öngördüğü en optimal düzeyde elektrik akımının kesileceği demek oluyor. Henüz kullanıma sunulmamış olsa da bu özelliğin açık ya da kapalı olmasının, MacBook'ların performansı üzerinde hiçbir etki yaratmayacağı tahmin ediliyor.

Bu noktada kullanıcı mahremiyetine önem verdiğini ifade eden Apple, anonim olarak kaydedilen şarj verilerinin kullanıcı izni olmaksızın asla Apple ile paylaşılmayacağını, tüm şarj verilerinin cihazda tutulacağını söylüyor.

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MacBook pil sağlığı yönetimi nasıl açılır/kapatılır?

Uyumlu MacBook cihazlara macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi kurulduğunda, "pil sağlığı yönetimi" özelliği sistem tarafından otomatik olarak aktif edilmekte. Haliyle MacBook cihazındaki "pil sağlığı yönetimi" özelliğini kapatmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki adımları izleyebilir.

Ekranın sol üst köşesindeki Apple logosuna tıklayınız. Açılan sayfadan sistem tercihlerini seçin ve ardından enerji tasarrufu simgesine tıklayın. Şimdi de pil sağlığı düğmesine tıklayın. Açılan pencereden pil sağlığı yönetimi seçimini kaldırın ve tamama tıklayın.

MacBook pil sağlığı özelliği ne zaman ve hangi modellere gelecek?

Şu anda macOS Catalina 10.15.5'in ikinci geliştirici beta sürümünde mevcut olan pil sağlığı özelliği, önümüzdeki haftalarda çıkacak olan final sürüm ile birlikte, 2015 ve daha yeni MacBook modellerinde yerini alacak.

https://support.apple.com/en-us/HT211094?cid=mc-ols-energy_saver-article_ht211094-macos_ui-04022020

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