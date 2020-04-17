iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda

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YouTube'da EverythingApplePro kanalıyla tanınan Filip Koroy ve dünyanın en büyük teknoloji portallarından biri olan XDA-Developers'ın kıdemli editörlerinden Max Weinbach, iPhone 12 Pro Max tasarımını ilk kez gözler önüne serdi.

Bilhassa konu Apple olunca isabetli sızıntılarıyla tanınan iki kaynağın paylaşmış olduğu özel sızıntı videosuyla birlikte, iPhone 12 Pro Max'in tasarımı ilk kez açığa çıktı.

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iPhone 12 Pro Max tasarımı nasıl olacak?

Bir şekilde iPhone 12 Pro Max'in henüz bitmemiş CAD dosyalarına ulaşan ikili, ele geçirdekleri teknik çizim dosyasından istifade ederek iPhone 12 Pro Max'in 3 boyutlu render görsellerini oluşturdu. Böylece iPhone 12 Pro Max ilk kez ete kemiğe bürünmüş oldu.

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Ortaya çıkan render görselleri, iPhone 12 Pro Max'in büyük ölçüde iPad Pro'dan ilham alınmış bir tasarım ile geleceğini gösteriyor. Öyle ki 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla bizleri karşılayacak olan iPhone 12 Pro Max, iPad Pro'daki gibi düz bir iskelet ile gelecek ve daha küçük bir çentiğe ev sahipliği yapacak.

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iPhone 12 Pro Max (Sol) - iPhone 11 Pro Max (Sağ)

iPhone 6'dan beri kenarları hafif eğimli olan 2.5D cam kullanan Apple, iPhone 12 Pro Max modelinde ise 2D kavissiz cama geçiş yapacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra arka tarafta daha büyük bir kamera bölmesine yer verilen iPhone 12 Pro Max'in, daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için LiDAR tarayıcıyla gelmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Yan taraftaki anten bantlarının genişlediğini gösteren render görselleri bu hamlenin, iPhone 12 Pro Max'de 5G bağlantısına yer vereileceği için yapıldığını düşündürtüyor. Yola Lightning portuyla devam edecek olan Apple, iPhone 12 Pro Max'de bir de akıllı konektöre yer verecek. Henüz ne işe yarayacağı bilinmeyen bu bağlantı noktasının bir benzeri, iPad'lerde Smart Keyboard aksesuarını bağlamak için kullanılıyor.

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Son olarak güç düğmesinin biraz daha aşağı alınmasının ve SIM kart tepsisinin de telefonun sol tarafına taşınmasının iPhone 12 Pro Max'in küçük ama dikkatli gözlerden kaçmayan tasarım detayları arasında yer aldığını ekleyelim.

COVID-19 sebebiyle herhangi bir gecikme yaşanmaması durumda Eylül ayının ikinci haftasında duyurulması beklenen iPhone 12 Pro Max, Apple herhangi bir sürpriz yapmazsa çok büyük ihtimal bu tasarım ile karşımıza çıkacak.

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