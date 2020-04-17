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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda

    Eylül ayında duyurulacak olan iPhone 12 Pro Max, tasarımını ele veren bir görselin paylaşılmasıyla ilk kez gün yüzüne çıktı. Bakalım iPhone 12 Pro Max yenilenen tasarımıyla neler vadediyor?
    1 sa. (Son Güncelleme: 10 dk.)
    2,1b
    182
    27
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda
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    YouTube'da EverythingApplePro kanalıyla tanınan Filip Koroy ve dünyanın en büyük teknoloji portallarından biri olan XDA-Developers'ın kıdemli editörlerinden Max Weinbach, iPhone 12 Pro Max tasarımını ilk kez gözler önüne serdi.

    Bilhassa konu Apple olunca isabetli sızıntılarıyla tanınan iki kaynağın paylaşmış olduğu özel sızıntı videosuyla birlikte, iPhone 12 Pro Max'in tasarımı ilk kez açığa çıktı. 

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    iPhone 12 Pro Max tasarımı nasıl olacak?

    Bir şekilde iPhone 12 Pro Max'in henüz bitmemiş CAD dosyalarına ulaşan ikili, ele geçirdekleri teknik çizim dosyasından istifade ederek iPhone 12 Pro Max'in 3 boyutlu render görsellerini oluşturdu. Böylece iPhone 12 Pro Max ilk kez ete kemiğe bürünmüş oldu. 

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    Ortaya çıkan render görselleri, iPhone 12 Pro Max'in büyük ölçüde iPad Pro'dan ilham alınmış bir tasarım ile geleceğini gösteriyor. Öyle ki 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla bizleri karşılayacak olan iPhone 12 Pro Max, iPad Pro'daki gibi düz bir iskelet ile gelecek ve daha küçük bir çentiğe ev sahipliği yapacak.

    iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda
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    iPhone 12 Pro Max (Sol) - iPhone 11 Pro Max (Sağ)

    iPhone 6'dan beri kenarları hafif eğimli olan 2.5D cam kullanan Apple, iPhone 12 Pro Max modelinde ise 2D kavissiz cama geçiş yapacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra arka tarafta daha büyük bir kamera bölmesine yer verilen iPhone 12 Pro Max'in, daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için LiDAR tarayıcıyla gelmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

    Yan taraftaki anten bantlarının genişlediğini gösteren render görselleri bu hamlenin, iPhone 12 Pro Max'de 5G bağlantısına yer vereileceği için yapıldığını düşündürtüyor. Yola Lightning portuyla devam edecek olan Apple, iPhone 12 Pro Max'de bir de akıllı konektöre yer verecek. Henüz ne işe yarayacağı bilinmeyen bu bağlantı noktasının bir benzeri, iPad'lerde Smart Keyboard aksesuarını bağlamak için kullanılıyor. 

    iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda
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    Son olarak güç düğmesinin biraz daha aşağı alınmasının ve SIM kart tepsisinin de telefonun sol tarafına taşınmasının iPhone 12 Pro Max'in küçük ama dikkatli gözlerden kaçmayan tasarım detayları arasında yer aldığını ekleyelim.

    COVID-19 sebebiyle herhangi bir gecikme yaşanmaması durumda Eylül ayının ikinci haftasında duyurulması beklenen iPhone 12 Pro Max, Apple herhangi bir sürpriz yapmazsa çok büyük ihtimal bu tasarım ile karşımıza çıkacak.  



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    islandman 51 dk. yeni yorumcu en beğenilen
    Isterse iphone 15 çıksın hamdolsun reyis başımızda oldugu sürece televizyonda sunny telefonda realme beyaz eşyada altusa devam. Hülooğ sosis salam dua ile
    3 Yanıt Yanıtla +26
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    TurboBoosted (Evren X) 49 dk. islandman
    Ahahaha doğru diyorsun genç
    Yanıtla +1
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    FaRCaN (Furkan Şen) 48 dk. islandman
    O zaman bende niye İphone, Arçelik, Samsung var. Sende bir sorun olmasın.......
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    isml38 (İsmail Özel) 7 dk. islandman
    Başına taş düşse Reis den bilicen kininizde boğulun ne diyeyim
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    CanKucukTR (Can Küçük) 46 dk. yeni yorumcu TurboBoosted
    Aslında sende çok haklısın, Amerikada Asgari ücret 1200 Dolar İphone 12 Pro Max 700 Dolar adam bir maaşla alıyor.Bize gelince araba parası
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    haQQo (hakkı haQQo) 11 dk.
    iphone 7 Plus kullanıyorum ve tek eksiği düşen pil kalitesi. Eskisi gibi her modelin üzerine atlamıyorum.

    Ne zaman ki yazılımsal olarak ihtiyacı karşılamaz o zaman yeni bir modele geçerim.



    Ayrıca bu yeni model bildiğin iPhone 4 ve 5’in yeni hali olmuş gibi.
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    deoks 17 dk.
    Köşeli kenarlar çok şık olmuş.
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    danlabilic (Danla Bilic) 19 dk.
    3-4 model sonra da daha oval yapar al sana değişiklik😅
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    darkaura 26 dk.
    eskiden apple bu sefer ne yenilik getirecek diye her tanitimi olay olurdu. hicdi heyecan seviyesi sifir. biliyorsun ayni seyin biraz daha iyisi gelecek. acikcasi cinli ureticilerin cikardiklari modeller bile daha cok yenilikle geliyor, daha cok heyecan yaratiyor.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 32 dk.
    Güzel görünüyor ve gayet şık .
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    WaylandIZMIR 34 dk.
    Ben bir iphone sever olarak 8 plus kullanıyorum fakat bundan sonra iphone'un bataryasını bile alamam. Androide dönecez artık. Yapacak bir şey kalmadı
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 50 dk.
    Ucuz olsa mükemmel telefon. Ah ulan vergiler/dolar kuru.
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    islandman 51 dk. yeni yorumcu en beğenilen
    Isterse iphone 15 çıksın hamdolsun reyis başımızda oldugu sürece televizyonda sunny telefonda realme beyaz eşyada altusa devam. Hülooğ sosis salam dua ile
    3 Yanıt Yanıtla +26
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    TurboBoosted (Evren X) 49 dk. islandman
    Ahahaha doğru diyorsun genç
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    FaRCaN (Furkan Şen) 48 dk. islandman
    O zaman bende niye İphone, Arçelik, Samsung var. Sende bir sorun olmasın.......
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    isml38 (İsmail Özel) 7 dk. islandman
    Başına taş düşse Reis den bilicen kininizde boğulun ne diyeyim
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