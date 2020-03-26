Huawei'den akıllı şarj modu özelliği: Artık bataryalar daha az yıpranacak

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Huawei, akıllı telefon bataryalarının yıpranmasını geciktiren "akıllı şarj modu" özelliğini duyurdu. Pil sağlığını daha uzun süreler koruyacak akıllı şarj modu, yakın zamanda çıkacak bir EMUI güncellemesi ile Huawei ve Honor telefonlara gelecek.

Günümüz akıllı telefonlarında kullanılan lityum pillerin sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olduğu biliniyor. Özellikle belirli sayıda şarj döngüsüne ulaşan bataryalar, eskisi gibi performans göstermemeye başlıyor.

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Bilhassa geceleri şarjda bırakılan ve bu sebeple aşırı şarj yüklemesine maruz kalan akıllı telefonlar, zamanla batarya performansını kaybediyor. Yanlış olan bu şarj etme alışkanlığı yüzünden, pil sağlığında yaşanan düşüş ile paralel olarak performans kaybı daha hızlı gerçekleşiyor. Ancak birkaç ufak noktaya dikkat edildiği takdirde pil sağlığını daha uzun süre koruyabilmek mümkün.

Huawei akıllı şarj modu nasıl çalışacak?

Bunun önüne geçmek isteyen Huawei; akıllı şarj modu özellğiyle birlikte, makine öğrenmesinden yararlanarak kullanıcıların şarj etme alışkanlıklarını öğreniyor ve pilin doluluk oranı %80'e ulaştığında elektrik akımını düşürerek, şarj hızını yavaşlatıyor. Yapılan tüm bu işlemler, siz telefonu elinize almaya yakın bir vakitte telefonun şarjı %100 olacak şekilde planlanıyor.

Böylelikle bataryanın tam şarj olduktan sonra şarjda geçirmiş olduğu süre minimalize ediliyor ve aşırı şarj yüklenmesinin önüne geçiliyor.

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Akıllı şarj modu çalışırken, şarj simgesi otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Ancak kullanıcılar telefonu yüzde 100 şarj etmek isterse, bu özelliği devre dışı bırakabilir.

Akıllı şarj modu özelliğini aktif ya da pasif hale getirmek için Ayarlar > Pil > Diğer Pil Ayarları > Akıllı Şarj Modu adımlarını izlemek gerekiyor. Şu anda Huawei Mate 30 ve Honor V30 serisi akıllı telefonlarda bulunan akıllı şarj modu özelliğinin, yakın zamanda yayınlanacak yeni EMUI güncellemesiyle birlikte diğer akıllı telefon modelleri(modeller belirtilmemiş) için de kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

iOS 13 ile birlikte iPhone'lara gelen iyileştirilmiş pil sağlığı özelliği de benzer bir mantıkla çalışıyor.

https://www.huaweicentral.com/smart-charging-mode-emui-feature-march-2020/

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