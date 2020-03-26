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    Huawei'den akıllı şarj modu özelliği: Artık bataryalar daha az yıpranacak

    Huawei, akıllı telefon bataryalarının yıpranmasını geciktiren "akıllı şarj modu" özelliğini duyurdu. EMUI güncellemesi ile Huawei ve Honor telefonlara gelecek bu özellikle birlikte pil ömrü artacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 41 dk.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'den akıllı şarj modu özelliği: Artık bataryalar daha az yıpranacak
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    Huawei, akıllı telefon bataryalarının yıpranmasını geciktiren "akıllı şarj modu" özelliğini duyurdu. Pil sağlığını daha uzun süreler koruyacak akıllı şarj modu, yakın zamanda çıkacak bir EMUI güncellemesi ile Huawei ve Honor telefonlara gelecek.

    Günümüz akıllı telefonlarında kullanılan lityum pillerin sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olduğu biliniyor. Özellikle belirli sayıda şarj döngüsüne ulaşan bataryalar, eskisi gibi performans göstermemeye başlıyor. 

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    Bilhassa geceleri şarjda bırakılan ve bu sebeple aşırı şarj yüklemesine maruz kalan akıllı telefonlar, zamanla batarya performansını kaybediyor. Yanlış olan bu şarj etme alışkanlığı yüzünden, pil sağlığında yaşanan düşüş ile paralel olarak performans kaybı daha hızlı gerçekleşiyor. Ancak birkaç ufak noktaya dikkat edildiği takdirde pil sağlığını daha uzun süre koruyabilmek mümkün.

    Huawei akıllı şarj modu nasıl çalışacak?

    Bunun önüne geçmek isteyen Huawei; akıllı şarj modu özellğiyle birlikte, makine öğrenmesinden yararlanarak kullanıcıların şarj etme alışkanlıklarını öğreniyor ve pilin doluluk oranı %80'e ulaştığında elektrik akımını düşürerek, şarj hızını yavaşlatıyor. Yapılan tüm bu işlemler, siz telefonu elinize almaya yakın bir vakitte telefonun şarjı %100 olacak şekilde planlanıyor. 

    Böylelikle bataryanın tam şarj olduktan sonra şarjda geçirmiş olduğu süre minimalize ediliyor ve aşırı şarj yüklenmesinin önüne geçiliyor.

    Huawei'den akıllı şarj modu özelliği: Artık bataryalar daha az yıpranacak
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    Akıllı şarj modu çalışırken, şarj simgesi otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Ancak kullanıcılar telefonu yüzde 100 şarj etmek isterse, bu özelliği devre dışı bırakabilir.

    Akıllı şarj modu özelliğini aktif ya da pasif hale getirmek için Ayarlar > Pil > Diğer Pil Ayarları > Akıllı Şarj Modu adımlarını izlemek gerekiyor. Şu anda Huawei Mate 30 ve Honor V30 serisi akıllı telefonlarda bulunan akıllı şarj modu özelliğinin, yakın zamanda yayınlanacak yeni EMUI güncellemesiyle birlikte diğer akıllı telefon modelleri(modeller belirtilmemiş) için de kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

    iOS 13 ile birlikte iPhone'lara gelen iyileştirilmiş pil sağlığı özelliği de benzer bir mantıkla çalışıyor. 



    https://www.huaweicentral.com/smart-charging-mode-emui-feature-march-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 46 dk.
    Asus'da da var bu, akıllı şarj özelliği, senin uyku düzenini izleyip gece bıraktığında bataryayı %80'e kadar şarj ederek sen uyanmaya yakın dolduruyor. Ayrıca bunun gibi birçok yapay zeka özelliği Zenfone 5 ve 5z'de var, ortam sesine göre telefon zil sesini yükseltip alçaltma da bu özelliklerden biri mesela.



    Ayrıca yukarıdaki mesajlarda görüldüğü kadarıyla özellik yanlış anlaşılmış, tüm telefonlarda zaten %50'den sonra şarj hızı yavaşlar, en yavaş da %80-%100 arasıdır. Bu özellik zaten çok uzun süredir bütün markalarda var. Huawei'nin bahsettiği ise daha farklı bir yapay zeka özelliği, yapay zeka sizin uyku düzeninizi izleyerek tam uyanacağınız vakit %100 olacak şekilde ayarlıyor şarj hızını. Buna benzer bir teknoloji Samsung'da filan yok, bundan önce yukarıda bahsedildiği üzere sadece Zenfone 5 (2018)'de vardı. Zenfone 6 (2019) ülkeye gelmediği için onda var mı bilmiyorum.
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    DeepestSea (Melih Ayas) 1 sa.
    Bu yıllardır beğenmediğiniz samsung'da var.S6'dan beri var hatta
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Geçen haftalarda One Plus yada başka bir markanın haberi vardı. Belki oda Huawei idi. Yazılımsal bir özelliğin hâla sayılı cihazda olması üzücü.
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    nct96 (Necati Çakıroğlu) 1 sa.
    Bu özellik yıllardır Sony de vardı. Huawei daha yeni mi gelmiş
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