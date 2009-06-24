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M9138

Ekran kartı üretiminde bir dönemin efsanevi isimleri arasında yer alan, günümüzde ise müşteri odaklı profesyonel grafik çözümleri hazırlayan Matrox, M serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Firmanın M9138 ve M9148 kod adlarına sahip olan yeni modelleri, düşük profilli baskılı devre (PCB) üzerine inşa edildiler. PCIe x16 ara birimiyle uyumlu olan aynı zamanda DisplayPort bağlantı teknolojisine destek veren yeni ekran kartları 1GB bellekle geliyorlar.

OpenGL 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni ekran kartlarından M9138 modeli üç, M9148 modeliyle dört monitörlü kullanıma olanak tanıyabiliyor. Matrox'un yeni ekran kartlarını önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

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M9148