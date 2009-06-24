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Matrox M serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Matrox M serisi yeni ekran kartlarını duyurdu
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M9138

Ekran kartı üretiminde bir dönemin efsanevi isimleri arasında yer alan, günümüzde ise müşteri odaklı profesyonel grafik çözümleri hazırlayan Matrox, M serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Firmanın M9138 ve M9148 kod adlarına sahip olan yeni modelleri, düşük profilli baskılı devre (PCB) üzerine inşa edildiler. PCIe x16 ara birimiyle uyumlu olan aynı zamanda DisplayPort bağlantı teknolojisine destek veren yeni ekran kartları 1GB bellekle geliyorlar.

OpenGL 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni ekran kartlarından M9138 modeli üç, M9148 modeliyle dört monitörlü kullanıma olanak tanıyabiliyor. Matrox'un yeni ekran kartlarını önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

Matrox M serisi yeni ekran kartlarını duyurdu
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M9148


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Python 10 yıl
kullanım amacı cok farklı baglantı arabiriminden belli
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sertacaygun 10 yıl
Kullanım amacını anlamış dğeilim açıkçası...
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berkerden 10 yıl
Ben bu yaz Crysis i ve Crysis Warhead'i baştan bitirmeyi düşünüyorum inşallah. Hem yeni driverler ile daha akıcı olur. Aralarda da Crysis Wars oynuyorum :D O görüntüler sıkar mı insanı hiç.
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Cool Boy 10 yıl
Güzel ürün counter-strike felan oynanır artık
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Evren 10 yıl
Matrox,ati ve nvidiadan önce piyasadaydı.Karşılaştırmak anlamsız evet gidipte crysis yahut vb oyunları oynayamazsınız ancak render,kaplama,modelleme ve 2'den fazla monitörü kullanmak için yapılmış bi canavar diyebiliriz aslında :)
Birde zamanında Matrox Millenium vardı ki tadından yenmez idi :)
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yc#1 10 yıl
Zamanında 2D'de en iyi renk kalitesine sahip kartları üretirlerdi.
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murat184 10 yıl
K.Kahriman yahu kardeşim crysisi daha kaç kere bitireceksiniz? halen crysis oynatırmı oynatmazmı her yeni ekran kartıyla oynuyorsunuz sanırım?
matroxa gelirsek gençliğimin hayali piyasada 2MB lik kartlar varken matrox 32 mb lik kart yapardı hemde dual head 1600x1200 çözünürlükte 16 milyon renk derinliği sunardı bize. saygı duyarım
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: murat184

K.Kahriman yahu kardeşim crysisi daha kaç kere bitireceksiniz? halen crysis oynatırmı oynatmazmı her yeni ekran kartıyla oynuyorsunuz sanırım?

matroxa gelirsek gençliğimin hayali piyasada 2MB lik kartlar varken matrox 32 mb lik kart yapardı hemde dual head 1600x1200 çözünürlükte 16 milyon renk derinliği sunardı bize. saygı duyarım


crysisi 1 kere bitirdim ama kartı çok yoran bir oyun o yüzden piyasadaki diğer kartlarla karşılaştırmak bence mantıklı ... ama biraz araştırdım oyunla alakası olmayan kişiler için üretildiğini anladım
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XivA 10 yıl
bir zamanlar ki hayallerimdi :)) matrox...
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OverClocK1ng 10 yıl
Mesela sitelerinde bir cihaz var. Alete fiber optic kablo bağlayarak 250 metre uzakta bir yerdeki monitöre 1920*1200 çözünürlüğünde görüntü verebiliyorsun.
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OverClocK1ng 10 yıl
Arkadaşlar bu Matrox. nVidia veya ATI ile kıyaslamayın. Herkesin branşı farklı. Adam şirkete pc almış. Borsayı 4 ekrandan izleyecek. Alıp bunu koyuyor. Matrox'un ekran yönetimi çok iyidir. Yani hemen nVidia ya da 4 tane bağlanır demeyin. Bu kurumsal bir kart. Oyun için değil.
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K.Kahriman 10 yıl
mhz , shader , ram teknolojisi , veri yolu hiç bir bilgi yok crysis filen oynatabiliyor mu ?
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Uzaktan Kumandan 10 yıl
kullanım alanı ne olaki bunun??
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scutaro 10 yıl
Bu kartlar oyun oynamak için değil Matrox eski bir markadır ve genelde 2D'de hızlı kartlar üretirdi daha sonrada çoklu görüntü destekli modellere önem vermeye başladı kullanım alanı farklı çok önceden G400 dual view modelini kullanmıştım o zamanlar en iyi ikinci görüntüyü ekran veya tv'ye verebilen kartdı ve oyunlarıda oynatabiliyordu şimdi artık 3D için üretmiyor.
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