M9138
Ekran kartı üretiminde bir dönemin efsanevi isimleri arasında yer alan, günümüzde ise müşteri odaklı profesyonel grafik çözümleri hazırlayan Matrox, M serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Firmanın M9138 ve M9148 kod adlarına sahip olan yeni modelleri, düşük profilli baskılı devre (PCB) üzerine inşa edildiler. PCIe x16 ara birimiyle uyumlu olan aynı zamanda DisplayPort bağlantı teknolojisine destek veren yeni ekran kartları 1GB bellekle geliyorlar.
OpenGL 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni ekran kartlarından M9138 modeli üç, M9148 modeliyle dört monitörlü kullanıma olanak tanıyabiliyor. Matrox'un yeni ekran kartlarını önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar ise henüz açıklanmadı.
M9148
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Birde zamanında Matrox Millenium vardı ki tadından yenmez idi :)
matroxa gelirsek gençliğimin hayali piyasada 2MB lik kartlar varken matrox 32 mb lik kart yapardı hemde dual head 1600x1200 çözünürlükte 16 milyon renk derinliği sunardı bize. saygı duyarım
crysisi 1 kere bitirdim ama kartı çok yoran bir oyun o yüzden piyasadaki diğer kartlarla karşılaştırmak bence mantıklı ... ama biraz araştırdım oyunla alakası olmayan kişiler için üretildiğini anladım