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    Monster Abra A5 V19.2 incelemesi! - Bir konu çok önemli!

    Bu videoda Monster Abra A5 V19.2 incelemesiyle karşınızdayız. Bünyesinde Core i5 12500H işlemci ve RTX 3050Ti ekran kartını bulunduran bu ürün, çoğu kullanıcının dikkatini çekecek gibi gözüküyor. 

    Bu videoda Monster Abra A5 V19.2 incelemesiyle karşınızdayız. Bünyesinde Core i5 12500H işlemci ve RTX 3050Ti ekran kartını bulunduran bu ürün, çoğu kullanıcının dikkatini çekecek gibi gözüküyor. Bu ürünü alacaklara tavsiyem sistem belleğini minimum 16GB'a yükseltmelerinden yana olacak. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?

    https://www.monsternotebook.com.tr/abra/monster-abra-a5-v19-2/" rel="nofollow" target="_blank">Ürün fiyatına ulaşmak için tıklayabilirsiniz!

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