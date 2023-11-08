Monster Notebook Tulpar T7. V20.7 incelemesi - RTX 4060 ve i7 12650H!

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RTX 4000 ailesi notebook modellerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu videoda da RTX 4060 ekran kartına sahip olan Monster Notebook Tulpar T7. V20.7 incelemesiyle karşınızdayız. Ürünün oyun performansına ve genel özelliklerine videodan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!
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