MSI, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 SuperPipe modelini kullanıma sunuyor

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Pek çok ilke sahip olduğu belirtilen N260GTX Lightining modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MSI, ekran kartı portföyünü yüksek performans segmenti için hazırladığı bir başka iddialı modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Firma ilk defa geçtiğimiz ay duyurduğu SuperPipe serisi ekran kartı ailesine yüksek bellek kapasitesine sahip yeni bir model ekliyor. Firmanın N285GTX SuperPipe 2G kod adını taşıyan GeForce GTX 285 temelli yeni ekran kartı 2GB GDDR3 bellek ile donatıldı.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem biriminin 648MHz, paralel işlem birimlerinin 1476MHz ve belleklerinin de 2484MHz'de görev yapması beklenen ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarını da gerçekleştirebiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veren 2GB GDDR3 bellekli yeni ekran kartı, yüksek bellek kapasitesinin yanı sıra özel soğutucusuyla da merak uyandırmayı başarıyor. Çift slot tasarıma sahip Twin Frozr soğutma sistemi kapsamında çift fana ve üçü 6mm, ikisi ise 2mm kalınlığında Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna sahip olan özel soğutucusu ile referans tasarım GeForce GTX 285 modellerine kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtilen kartın 330 Avro civarı bir fiyatla pazara girmesi bekleniyor.