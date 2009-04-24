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MSI, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 SuperPipe modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 SuperPipe modelini kullanıma sunuyor
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Pek çok ilke sahip olduğu belirtilen N260GTX Lightining modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MSI, ekran kartı portföyünü yüksek performans segmenti için hazırladığı bir başka iddialı modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Firma ilk defa geçtiğimiz ay duyurduğu SuperPipe serisi ekran kartı ailesine yüksek bellek kapasitesine sahip yeni bir model ekliyor. Firmanın N285GTX SuperPipe 2G kod adını taşıyan GeForce GTX 285 temelli yeni ekran kartı 2GB GDDR3 bellek ile donatıldı.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem biriminin 648MHz, paralel işlem birimlerinin 1476MHz ve belleklerinin de 2484MHz'de görev yapması beklenen ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarını da gerçekleştirebiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veren 2GB GDDR3 bellekli yeni ekran kartı, yüksek bellek kapasitesinin yanı sıra özel soğutucusuyla da merak uyandırmayı başarıyor. Çift slot tasarıma sahip Twin Frozr soğutma sistemi kapsamında çift fana ve üçü 6mm, ikisi ise 2mm kalınlığında Bakır tabanlı 5 adet ısı borusuna sahip olan özel soğutucusu ile referans tasarım GeForce GTX 285 modellerine kıyasla çok daha serin çalıştığı belirtilen kartın 330 Avro civarı bir fiyatla pazara girmesi bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Yüksek çözünürlükler haricinde işe yaramaz...
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gordon01 10 yıl
MSI distribütörleri bunları görüyordur umarım
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DarkSidesOfMe 10 yıl
oldukça iyi soğutmaya sahip
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Darth Nihilus 10 yıl
Fiyatıda her zamanki gibi kazıkmış.
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StreamRolleR 10 yıl
normal gtx 285 ler geyet ytrli 1gb full hd sorunsuz oynuorum memlunum herne kadar 800 lira vermiş olsam bile
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toysoLdier(V) 10 yıl
MSI gereksiz yerlere yatırım yapıyor ya hadi hayırlısı
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VenomS 10 yıl
30" üzeri erkanlar için bir artısı olur gerisi yalan
ama soğutma sistemi iyi bir şeye benziyor.
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GrkmAdr 10 yıl
30'' olup da 1366x768 cozunurluge sahip olan ekranlar icin bisi degismez. bellek yuksek cozunurlukte ihtiyaca yanit verir sadece. yuksek cozunurluklerde de bu saat hizlariyla 2gb bellek olmus olmamis pek bisi fark etmez. msi gtx 260 1792 mb ama hic bi fonksiyonu yok.
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: VenomS

30" üzeri erkanlar için bir artısı olur gerisi yalan
ama soğutma sistemi iyi bir şeye benziyor.

30" den kasıt nedir? Çözünürlük ile belirtin, ekran büyüklüğünün hiçbir önemi yok 1366x768 falan olduktan sonra...

2560x1600 çözünürlükte belki işe yarar, ki onu bile sanmıyorum...
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tolgaciik 10 yıl
Fiyatı makul olursa 275 yerine alınabilir. ama ülkemzdeki vergi sistemiyle biraz zor gibi.
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max975 10 yıl
çift fan moda artık bakalım ne kadar artı yapar..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
2 GB getirisi ne olur acaba
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zalman_1 10 yıl
çok sexy miş ))
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GrkmAdr 10 yıl
saat hizlari artmio bellek hizlari artiyo 512mb/1gb turbocache bellekli cirt kartlar aklima geldi. kartim 2 gb diyecek ama saat hizlarinda falan bir gelisme olmayacak. biraz ticari kokular almaya basladim.
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