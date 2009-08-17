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MSI, AMD işlemciler için 740 yonga setli iki yeni anakart hazırladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, AMD işlemciler için 740 yonga setli iki yeni anakart hazırladı
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MSI, AMD işlemciler için 740 yonga setli iki yeni anakart hazırladı
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740GTM-P21

Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcileri için Lucid Hydra yongasını kullanan yeni bir P55 anakart hazırlayan MSI, giriş seviyesi için maliyet odaklı iki yeni anakartını kullanıma sunuyor. AMD'nin 740G yonga setini kullanan 740GTM-P21 ve 740GTM-P25 kod adlı yeni anakartlar AMD'nin Soket AM2/AM2+ işlemcileri için hazırlandı.

Her ikisi de Micro ATX formunda olan yeni anakartlara güney köprüsü olarak SB710 yongası eşlik ediyor. Çift DIMM slotu üzerinden 1066MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan yeni anakartlarda kullanılan yonga seti itibariyle Radeon HD 2100 entegre grafik birimine yer verilirken dileyen kullanıcılar PCIe x16 üzerinden harici ekran kartı da kullanabiliyorlar.

Enerji verimliliği için APS (Active Phase Switching) güç yönetim teknolojisi ile donatılan anakartlarda dört adet SATA-II portu bulunuyor. Pasif soğutma ile donatılan ve genel hatları ile benzer özelliklere sahip olan anakartları ethernet bağlantısı ve ses desteği ayırıyor zira 740GTM-P25 modeli Gigabit Ethernet ve 8 kanal ses, 740GTM-P21 modeli ise 10/100 ethernet ve 6 kanal ses desteği ile geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni anakartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

MSI, AMD işlemciler için 740 yonga setli iki yeni anakart hazırladı
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MSI, AMD işlemciler için 740 yonga setli iki yeni anakart hazırladı
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740GTM-P25


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yc#1 9 yıl
Giriş seviyesi bir anakartttan fazla birşey beklememek lazım.
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
Her iki anakartın üzerindeki katı kondansatörler full değil nedense :S
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king size 9 yıl
bu msı böyle yapınca dandik görünüyo ya
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
Her iki anakartın üzerindeki kondansatörler full değil nedense :S
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