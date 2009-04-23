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MSI, Android tabanlı netbook modelini Computex fuarında gösterebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Android tabanlı netbook modelini Computex fuarında gösterebilir
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Daha önceki haberlerimizde Google tarafından geliştirilen mobil işletim sistemi Android'in netbook üreticilerinin de gündeminde olduğunu belirtmiştik. Özellikle Çin merkezli kimi yerel üreticiler Android işletim sistemiyle çalışan mini-bilgisayarlar hazırlamış olsa da gözler endüstri devi üreticilerin çalışmalarına çevrilmiş durumda. Dünyanın en büyük donanım üreticileri arasında yer alan MSI, gelen yeni bir habere göre Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında Android tabanlı mini-bilgisayarını gösterebilir.

Gelen bilgilere göre Tayvan Bilgi Endüstrisi Enstitüsü ile işbirliği dahilinde geliştirilen Android tabanlı netbook modelinin detayları henüz açıklanmış olmasa da sistemin, maliyetleri düşürebilmek adına Intel'in Atom çözümleri yerine ARM platformu üzerine inşa edilebileceği söyleniyor. Taşınabilir sistemler için geliştirilen dolayısıyla sistem gereksinimleri oldukça düşük olan Android sisteminin, ARM tabanlı netbook'larda da yüksek hız ve verimlilikte çalışabileceği ifade edilirken bu konuda örnek olaraksa Alpha 680 incelenebilir.


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sertacaygun 10 yıl
Android + ARM - Güzel alternatifleri bir araya getirmişler.
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max975 10 yıl
çok şık birşey ama ..
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hasanmustafa06 10 yıl
uzaylı android dostlarımz dünyaya glecek hı

ARAŞTIRDIM ama pek bir bilgi bulamadım detalar
çıklanınca konuyu hortlatrsanız sevinirim
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