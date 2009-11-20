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MSI çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini tanıttı
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Radeon HD 5970 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. AMD-ATi tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 5970 tabanlı yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftinden güç alıyor ve R5970-P2D2G kod adını taşıyor. Tasarım özellikleri ve saat hızları itibariyle referans modeli baz alan yeni model 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan 4.64 TeraFLOP gücündeki yeni ekran kartı, 256GB/sn'lik yüksek bant genişliği ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç tüketen çift grafik işlemcili yeni modelde bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin PCIe güç girişi bulunuyor. Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için uyumlu anakartlarda Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan MSI Radeon HD 5970, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. "Military Class" konseptiyle hazırladığı yeni modelinde Hi-C Cap ve katı kapasitörlere yer veren MSI, Afterburner uygulamasıyla kullanıcıların overclock yapabilmesine de olanak tanıyor.

MSI'ın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, Avrupa'da 520 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

MSI çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini tanıttı
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alpa07 10 yıl
neden bu kartları uzun yaparlar
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IgorStravinsky 10 yıl

alpa07

neden bu kartları uzun yaparlar

Ellerinde olsa 1 cm yaparlar fakat ellerinde değil işte


Bide şu saçma saçma +1, +1903, +1907 yazmasak çok güzel olcak.
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erman_hoca333 10 yıl

alpa07

neden bu kartları uzun yaparlar

Baba kartlar artık uzun çıkıyorda ondan
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edim_king 10 yıl
ne ona ne buna inanıorum o kadar laf ettıler i7 920 islemci 6gb ram 1000w psu bu kartıda gelır gelmez alıcam takıcam oynıcam oyunları bakıcam o zman neyin nesi ...orda soyle burda boyle en iyisi kendin bak :)
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yekoo 10 yıl
@müşavir
evet teoride çalışır fakat öncelikle 6+8 pine sahip 500w bulmalısın. ama tabii bunu bağlıyacağın sistemde önemli. diğer bileşenlerinde güç tüketimini gözden geçir. ama yinede 500w yetecektir diye düşünüyorum...
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MÜŞAVİR 10 yıl

yekoo

@müşavir

evet teoride çalışır fakat öncelikle 6+8 pine sahip 500w bulmalısın. ama tabii bunu bağlıyacağın sistemde önemli. diğer bileşenlerinde güç tüketimini gözden geçir. ama yinede 500w yetecektir diye düşünüyorum...


Alacağımdan değil, hayatta (büyük söylemeyim) çift gpu lu kart almam. Orta halli olsun tek gpu olsun, sorunsuz olsun yeter. Sadece merak ettim. GTX295 bir sitede görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam (tüm sistem) 600 küsür W çekmişti.
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Momo-Oz 10 yıl
çok büyük yaa o ne öyle :D 1000W power supply lazım buna .. bizim fırından daha çok elektrik harcar bu
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syler23 10 yıl
bakalım hangi firma gpu yu standart(o.c) 1ghz üstü cıkarmaya cesaret edecek... :D
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Erai 10 yıl

Bazı firmalar, üzerine sadece etiket yapıştırmış olsalar bile, yine de kendine özel tasarımlar yaratabiliyorlar. Bence bu kart tam anlamıyla berbat gözükmüş. Bir tane etiket tasarlayamadın mı ey Msi ??
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_SeRHaT_ 10 yıl
Kartı 1 ghz yapmak kolay gibi görünüyo.Asıl zor olan onu besleyebilcek güçkaynağını o.c yapan firmanın yanında verebilme cesaretini göstermesi.
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anktotti 10 yıl
birgün bende alabiliim inşallah dünyanın en hızlı kartını, tabi ozaman en hızlı olmayabilir :)
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Yûiji 10 yıl
bence kutusundaki uçağı küçültüp kartın üstünede koysalarmış iyi olurmuştu böle çok sade duruyo
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sft67 10 yıl

anktotti

birgün bende alabiliim inşallah dünyanın en hızlı kartını, tabi ozaman en hızlı olmayabilir :)

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