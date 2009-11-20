MSI çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini tanıttı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Radeon HD 5970 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. AMD-ATi tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 5970 tabanlı yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftinden güç alıyor ve R5970-P2D2G kod adını taşıyor. Tasarım özellikleri ve saat hızları itibariyle referans modeli baz alan yeni model 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan 4.64 TeraFLOP gücündeki yeni ekran kartı, 256GB/sn'lik yüksek bant genişliği ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç tüketen çift grafik işlemcili yeni modelde bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin PCIe güç girişi bulunuyor. Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için uyumlu anakartlarda Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan MSI Radeon HD 5970, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. "Military Class" konseptiyle hazırladığı yeni modelinde Hi-C Cap ve katı kapasitörlere yer veren MSI, Afterburner uygulamasıyla kullanıcıların overclock yapabilmesine de olanak tanıyor.

MSI'ın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, Avrupa'da 520 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

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