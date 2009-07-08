MSI G41 yonga setli yeni anakartlarını duyurdu

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P55 yonga setli anakartlarında, multimetre ile gerilim kontrolüne olanak tanıyan V-Kit özelliğine yer vereceğini açıklayan MSI, giriş seviyesi bilgisayarlar, ofis sistemleri ve HTPC'ler için hazırladığı G41 yonga setli yeni anakartlarını tanıttı. G41M4-F, G41M-FD, P41T-C31, G41TM-E43 ve G41M-FIDP kod adlarına sahip olan G41 yonga setli 5 yeni anakarı, modeline göre microATX veya ATX formunda geliyorlar.

Intel'in tek, çift ve dört çekirdekli LGA775 işlemcileriyle uyumlu olan yeni anakartlar yine modeline göre DDR2 ve/veya DDR3 bellek desteği sunuyorlar. Harici ekran kartı kullanımı için PCIe x16 slotu ile donatılen yeni anakartlarda entegre grafik işlem birimi olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 çözümü yer alıyor. Çok sayıda SATA konnektörü, Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği gibi detayların yanı sıra yeni modeller MSI'a özgü bazı detaylara da sahip.

Modeline göre APS güç yönetim sistemi, USB safeguard güvenlik teknolojisi ve M-Flasb BIOS kurtarma gibi özelliklerle donatılan yeni anakartlar, Intel'in Clear Video Teknolojisi sayesinde video oynatımında görüntü kalitesini arttırabiliyorlar. Windows 7 uyumlu olan yeni anakartların fiyatları ise 45 Avro'dan başlıyor ve modeline göre 54 Avro seviyesine kadar çıkıyor.