Hem GeForce GTX 275 hem de Radeon HD 4890 modellerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan MSI, GeForce 9600GSO tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın N9600GSO-MD512 ve MSI N9600GSO-MD1G kod adlarını taşıyan biri 512MB diğer ise 1GB GDDR3 bellekli kartlar, Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak özel soğutucu ve HDMI konnektörü gibi geliştirilmiş detaylarla dikkat çekiyorlar.
MSI'ın 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerinde grafik işlem birimleri 600MHz, bellekleri ise 1800MHz (512MB GDDR3) ile 1400MHz'de (1GB GDDR3) görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kartlar, uyumlu anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor ayrıca CUDA ve PhysX desteği de sunuyor.
Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan GeForce 9600GSO tabanlı ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulaması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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Kalite, derken?
Bir zahmet uygun fiyatlı olsun.
128 bit(umarım bu bilgide bir hata yoktur) 1400 küsür MHz ve 1800 MHz belleğiyle sadece 22400 küsür MB ve 28800 küsür MB bellek band genişliği ve belki standart hâlindekinden düşük ROP gücü(bunun bu şartlar altında pek önemi yok zaten) bulunan bir kartın, pek çok durumda doğru düzgün kullanamayacağı yüksek saat hızlı 96(shader)-48(texture)'lik grafik işlemcisi var diye yüksek fiyatla satılmasını beklemiyorsunuz değil mi?
Hangi 192 işlem ünitesi? Hadi varsayalım ki SLI'nın stuttering sorunu (FRAPS kare/sn'sinin aslında çok altında başarım alma durumu) ve stuttering yok sayılırkenki başarımının tam iki kat olamaması durumu yok; bahsettiğiniz "192" işlemcinin ne gibi bir rezalet(görece) bellek band genişliği üzerinden bellekteki veriler üzerinde işlem yapmaya çalışacağını biliyorsunuz değil mi?
Bellek band genişliğinin pek kısıtlama yaratmayacağı bilhassa oyun dışı kullanım alanları için konuşuyorsanız bunu belirtmelisiniz. Aksi hâlde, bilgisiz insanları yanıltmış olursunuz.
Öte yandan, ikiyle çarpılmış hâliyle anca tek bir 9600 GT genişliği eden bu band genişliğini geçtik; bu seviyedeki kartlarla SLI yapmanın bir mantığı zaten yoktur.
80 - 90 dolar civarında olursa, iki tane MSI 9600 GSO'umsu fiyatına bir tane GTS 250 1 GB alabilirsiniz demek bu (Türkiye fiyatı olarak konuşuyorum.).
Üstelik 160 - 180 dolardan çok daha düşük fiyata HD 4850 512 MB veya 9800 GTX+ 512 MB(bellek miktarını değerlendirirken, Radeon'daki kullanımların daha az olduğunu unutmayın) var (ki, SLI-CF yapıldığı zaman kullanılabilir bellek miktarının artmadığını hatırlatmak isterim).
SLI gibi çözümler işte bu yüzden mantıksızdır, üst uç seviyeler hariç.
Stuttering(etkisini arttırdığı zaman rezalet ötesi bir durum oluşuyor. Anca "biraz daha fazla" başarım alabiliyorsunuz), her türlü verimsizlik, bellek miktarının artmaması(tabii bu değişken bir konu. Bellek miktarının artmaması önemli olmayabilir), sorun potansiyelinin yükselmesi gibi durumlar SLI gibi çözümleri anca "GTX 285'le SLI yaptım. Süper fantazi" durumunda "anlamlı" kılıyor. Üst uç seviye takılanların iyice uçmalarına, tek grafik işlemcili çözümlerle sınırlanmamalarına yarıyor yani, SLI. Üçlü SLI'lar, dörtlü CF'ler yapıyorlar.
"Oo iki katına çıktı bak" gibi düşüncelerle kendinizi kandırmış olursunuz sadece. Ki bu kartın tüm önemli birimleri verim anlamında gerçekten iki katına çıkabilecek olsaydı bile, zaten kendi içinde ciddi kısıtlamalar yaşayacak durumda olduğundan "192 işlemci" bakışınız anlamsız; bundan zaten bahsettik.
Flaş Flaş sonunda 9600GSO'nun b.k u çıktı."
Yeter artık be bi karttan 100 tane çıkmaz ki.Yok green edition.yok energy edition.