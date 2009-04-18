Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, GeForce 9600GSO tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI, GeForce 9600GSO tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

Hem GeForce GTX 275 hem de Radeon HD 4890 modellerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan MSI, GeForce 9600GSO tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın N9600GSO-MD512 ve MSI N9600GSO-MD1G kod adlarını taşıyan biri 512MB diğer ise 1GB GDDR3 bellekli kartlar, Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak özel soğutucu ve HDMI konnektörü gibi geliştirilmiş detaylarla dikkat çekiyorlar.

MSI'ın 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerinde grafik işlem birimleri 600MHz, bellekleri ise 1800MHz (512MB GDDR3) ile 1400MHz'de (1GB GDDR3) görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kartlar, uyumlu anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor ayrıca CUDA ve PhysX desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan GeForce 9600GSO tabanlı ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulaması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
Bu Nvidia'nın model çorbası kepazeliğine ek olarak; bir zamanlar FX5200'lerde de benzer sıkıntılar olmuştu. Piyasadaki kartlar 64-bit ve 128-bit olmakla beraber satıcılar bu farktan bihaber olduklarından 64-bit kartı iade etmek isteyen müşteriyi ayak diriyorlardı. Umarım yeni serilerinde (100,200,300) aynı şaklabanlığı tekrar etmezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindcrime 10 yıl
bana iki tane alınıp overclok yapılıp sli modunda sağlam performans alınır gibi bir izlenim bıraktı ayrıca eğerki 80-90 usd civarında olur ise 2 adeti ile elde edilecek olan 192 işlem ünitesi gayet iyi iş görür.Birde benim karttan anladığım kadarıyla pcie gücü yeterli oluyor karta ki buda 400 wattlık bir güç kaynağı ile sli yapılabileceğini gösteriyor. Bence sli yapabilecek kişiler için fiyat performans anlamında sağlam bir seçim olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castle Bravo 10 yıl
9600gtden daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli ama soğutucu olmamış...


Kalite, derken?

Bir zahmet uygun fiyatlı olsun.

128 bit(umarım bu bilgide bir hata yoktur) 1400 küsür MHz ve 1800 MHz belleğiyle sadece 22400 küsür MB ve 28800 küsür MB bellek band genişliği ve belki standart hâlindekinden düşük ROP gücü(bunun bu şartlar altında pek önemi yok zaten) bulunan bir kartın, pek çok durumda doğru düzgün kullanamayacağı yüksek saat hızlı 96(shader)-48(texture)'lik grafik işlemcisi var diye yüksek fiyatla satılmasını beklemiyorsunuz değil mi?


elde edilecek olan 192 işlem ünitesi gayet iyi iş görür


Hangi 192 işlem ünitesi? Hadi varsayalım ki SLI'nın stuttering sorunu (FRAPS kare/sn'sinin aslında çok altında başarım alma durumu) ve stuttering yok sayılırkenki başarımının tam iki kat olamaması durumu yok; bahsettiğiniz "192" işlemcinin ne gibi bir rezalet(görece) bellek band genişliği üzerinden bellekteki veriler üzerinde işlem yapmaya çalışacağını biliyorsunuz değil mi?

Bellek band genişliğinin pek kısıtlama yaratmayacağı bilhassa oyun dışı kullanım alanları için konuşuyorsanız bunu belirtmelisiniz. Aksi hâlde, bilgisiz insanları yanıltmış olursunuz.

Öte yandan, ikiyle çarpılmış hâliyle anca tek bir 9600 GT genişliği eden bu band genişliğini geçtik; bu seviyedeki kartlarla SLI yapmanın bir mantığı zaten yoktur.


80 - 90 dolar civarında olursa, iki tane MSI 9600 GSO'umsu fiyatına bir tane GTS 250 1 GB alabilirsiniz demek bu (Türkiye fiyatı olarak konuşuyorum.).

Üstelik 160 - 180 dolardan çok daha düşük fiyata HD 4850 512 MB veya 9800 GTX+ 512 MB(bellek miktarını değerlendirirken, Radeon'daki kullanımların daha az olduğunu unutmayın) var (ki, SLI-CF yapıldığı zaman kullanılabilir bellek miktarının artmadığını hatırlatmak isterim).


SLI gibi çözümler işte bu yüzden mantıksızdır, üst uç seviyeler hariç.

Stuttering(etkisini arttırdığı zaman rezalet ötesi bir durum oluşuyor. Anca "biraz daha fazla" başarım alabiliyorsunuz), her türlü verimsizlik, bellek miktarının artmaması(tabii bu değişken bir konu. Bellek miktarının artmaması önemli olmayabilir), sorun potansiyelinin yükselmesi gibi durumlar SLI gibi çözümleri anca "GTX 285'le SLI yaptım. Süper fantazi" durumunda "anlamlı" kılıyor. Üst uç seviye takılanların iyice uçmalarına, tek grafik işlemcili çözümlerle sınırlanmamalarına yarıyor yani, SLI. Üçlü SLI'lar, dörtlü CF'ler yapıyorlar.

"Oo iki katına çıktı bak" gibi düşüncelerle kendinizi kandırmış olursunuz sadece. Ki bu kartın tüm önemli birimleri verim anlamında gerçekten iki katına çıkabilecek olsaydı bile, zaten kendi içinde ciddi kısıtlamalar yaşayacak durumda olduğundan "192 işlemci" bakışınız anlamsız; bundan zaten bahsettik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alengirli 10 yıl
800w psu olması 800w harcandıgı anlamına gelmez !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
9600gtden daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli ama soğutucu olmamış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 10 yıl
g92 revizyonla 1 sene sonrada kullanılabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
Elindeki malzemeleri satmak msı'ın yaptığı.Serbest piyasa sonunda isteyen kullanıcı istediği malı alır kimse karışamaz sadece yapılan işe saygı duymak gerekir.g92 revizyonla 1 sene sonrada kullanılabilir.9600gso kullanmak istemiyorsanız eğer kartı almazsınız olur biter banlamaya gerek yok....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Buradan üreticilere ve Nvidia'ya sesleniyorum: "Yeter artık, bırakın şu G92'nin yakasını ! Kendi kaderini kendi belirlesin yavrucak."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
Çok saçma ve bir o kadar da gereksiz bir kart. 9600gso zaten 192 bit bellek veriyolu genişliğine sahip bir karttır. Bunu düşürmek ne kadar mantıklı olabilir. Ayrıca buradan anlıyoruz ki bu g92 ölmeyecek!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 10 yıl
Az kaldı beyler yakında şöyle bir başlık oluyacağız:
Flaş Flaş sonunda 9600GSO'nun b.k u çıktı."



Yeter artık be bi karttan 100 tane çıkmaz ki.Yok green edition.yok energy edition.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
eee piyasaya satabilceği malı yapıyor bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
allahtan korkun yeter ya su kartların haberini artık duymaktan bıktım adamlar üretmekten bıkmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysoLdier(V) 10 yıl
MSI ne yapacağını şaşırmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9865 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl SONY Experience Center Lansmansı 10 yıl Samsung LED TV Lansmanı 10 yıl The Godfather II inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim