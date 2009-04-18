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Hem GeForce GTX 275 hem de Radeon HD 4890 modellerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan MSI, GeForce 9600GSO tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın N9600GSO-MD512 ve MSI N9600GSO-MD1G kod adlarını taşıyan biri 512MB diğer ise 1GB GDDR3 bellekli kartlar, Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak özel soğutucu ve HDMI konnektörü gibi geliştirilmiş detaylarla dikkat çekiyorlar.

MSI'ın 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerinde grafik işlem birimleri 600MHz, bellekleri ise 1800MHz (512MB GDDR3) ile 1400MHz'de (1GB GDDR3) görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kartlar, uyumlu anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor ayrıca CUDA ve PhysX desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan GeForce 9600GSO tabanlı ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulaması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.