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MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu
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GeForce GTX 275 Lightning modeliyle yeni bir dünya rekoruna imza atan MSI, ekran kartı ailesini güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile GeForce GT 240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunu kullanan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1340MHz'de ve bellekleri de 1580MHz'de görev yapan ekran kartı katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan ve üzerinde herhangi bir SLI konnektörü bulunmayan yeni ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunarken, CUDA ve PhysX gibi teknolojileri de destekliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartının önümüzdeki günlerde 70 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu
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CoreXXX 9 yıl
performansına göre fiyatı çok pahalı 160 tl buna vereceğime 4770 alırım bunu kaç köre döver bilmiyorum:D
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sahafiec 9 yıl
@MÜŞAVİR
demek ki başarım gerçekten iyi de sesli değil mi hocam ya?
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mav1li 9 yıl
512 olsaydı bellek hızıda artardı. Azda olsa 1024 den daha hızlı olurdu. Firmalar böyle kartların yüksek bellekli modelleri ile niyetlerini ortaya koyuyorlar. Amaç bilgisiz kullanıcıyı göz boyayıp kandırmaktır.


Ayrıca GT 240 fiyatları hala şaka gibi.
En ucuz gt 240 160 tl.
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yelkowan 9 yıl
mav1li

Ayrıca GT 240 fiyatları hala şaka gibi.
En ucuz gt 240 160 tl.



Eee yeni teknoloji kolay mı? 40nm'de DX10.1 desteği fiyatının 5870'e yakın olmadığına şükretmek lazım.
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Trecc11 9 yıl
512mb olsaymış fiyatı biraz daha düşük olurmuş..

ne de olsa dx10.1 kartlarına çok talep var nvidia nın..
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