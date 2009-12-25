MSI GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

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GeForce GTX 275 Lightning modeliyle yeni bir dünya rekoruna imza atan MSI, ekran kartı ailesini güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile GeForce GT 240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunu kullanan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1340MHz'de ve bellekleri de 1580MHz'de görev yapan ekran kartı katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan ve üzerinde herhangi bir SLI konnektörü bulunmayan yeni ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunarken, CUDA ve PhysX gibi teknolojileri de destekliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartının önümüzdeki günlerde 70 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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