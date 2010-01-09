MSI Hydra teknolojili yeni anakartı Big Bang Fuzion'u satışa sunuyor

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Ve MSI uzun süredir merakla beklenen Big Bang Fuzion isimli yeni anakartını pazara sunuyor. Lucid Hydra teknolojisini temel alan ve bu sayede ATi ile Nvidia ekran kartlarının bir arada çalışabilmesine olanak tanıyan anakartın Ekim sonu gibi pazara girmesi bekleniyordu ancak MSI sürpriz bir hamle ile Hydra yerine Nvidia NF200 yongasını kullanan karma ekran kartı kullanımına olanak tanımayan Big Bang Trinergy modelini lanse etmişti. Elimize ulaşan bilgilere göre MSI, Big Bang Fuzion için çalışmalarını tamamladı ve satış için önümüzdeki haftayı takviminde işaretledi.

Lucid Hydra teknolojisinden daha önce detaylıca bahsetmiştik. Kısaca hatırlamak gerekirse, finansörleri arasında Intel'in de yer aldığı İsrail merkezli Lucid firmasının geliştirdiği Hydra, temelde SoC yani yongada sistem formunda özel bir çip. Ekran kartı trafiğini kontrol eden ve çoklu GPU kurulumlarında yüksek verimlilik vaat eden Hydra yongası, 200 isimli ikinci jenerasyonu ile Big Bang Fuzion'daki yerini almış durumda. Aynı üreticinin aynı iki ekran kartını, aynı üreticinin farklı iki ekran kartını ve farklı iki üreticinin farklı iki ekran kartını çalıştırabilen bu teknoloji, kart sayısına göre lineer performans artışı vaat ediyor.

MSI Big Bang Fuzion ile kullanıcılar ATi ve Nvidia'nın Lucid tarafından açıklanan uyumlu ekran kartlarını bir arada kullanabilecekler. Donanım kadar sürücünün de büyük önem taşıdığı Hydra 200 yongasının şu an için pazardaki tüm ekran kartlarıyla uyumlu olmadığı ayrıca her uygulamada da çalışmadığı belirtiliyor. Ancak donanım tarafında hazırlıklarını tamamlayan MSI, Hydra teknolojisinin olgunlaştığını düşünüyor ve yeni anakartını önümüzdeki hafta satışa sunmayı planlıyor. Tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir anakart olan Big Bang Fuzion, P55 çipsetini temel alıyor ve Core i3/i5/i7 800 serisi işlemcilerle kullanılabiliyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, üç adet PCIe x16 slotu üzerinden x16, x16 + x16 veya x16 + x8 + x8 olmak üzere üç farklı ekran kartı kurulumuna olanak tanımakta. Trinergy modelinde olduğu gibi tamamında Hi-C Cap kapasitör kullanılan Fuzion, soğutucu tasarımı ve komponent dizilimiyle de iddialı bir model. OC Genie teknolojisiyle kullanıcılarına tek tuşla hız overclock olanağı tanıyan Big Bang Fuzion, yine Trinergy modelinde olduğu gibi OC Dashboard isimli harici hız aşırtma kumandasına ve V-Kit donanımsal voltaj okuma noktalarını da beraberinde getiriyor.

Creative EAX Advanced HD 5.0 ve THX TruStudio gibi teknolojilere destek sunan yüksek tanımlı ses yongasıyla çoklu ortam uygulamalarında gelişmiş deneyim sunacağı belirtilen Big Bang Fuzion önümüzdeki hafta satış noktalarındaki yerini almaya başlayacak. Hydra teknolojisili ilk anakart olarak pazara sunulacak MSI Big Bang Fuzion için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor ancak P55 çipsetli anakart sınıfının en pahallı modellerinden birisi olacağına kesine gözüyle bakılıyor.

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