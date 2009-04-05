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MSI, özel soğutuculu GeForce GTX 275 Twin Frozr ve GeForce GTX 275 Twin Frozr OC modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, özel soğutuculu GeForce GTX 275 Twin Frozr ve GeForce GTX 275 Twin Frozr OC modellerini duyurdu
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Nvidia'nın resmi lansmanını geçtiğimiz haft gerçekleştirdiği GeForce GTX 275 modeli için özel tasarım modellerin sayısı hızla artıyor. Palit ve Inno3D gibi isimlerden sonra sektörün önde gelen oyuncularından MSI da özellikle soğutucuus ile dikkat çeken N275GTX Twin Frozr ve N275GTX Twin Frozr OC modellerirni duyurdu. Kırmızı renkli baskılı devre kullanan ekran kartlarında standart soğutucuya göre çok daha yüksek performans sunan ve üzerinde 5 adet Bakır ısı aktarım borusu ile çift fan bulunan özel soğutucu kullanılıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisi hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartları 240x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. N275GTX Twin Frozr modeli 633MHz, 1404MHz ve 2268MHz olarak belirlenen yani standart değerler olan GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarıyla gelirken adın da anlaşılabileceği üzere N275GTX Twin Frozr OC modeli fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor zira kartın GPU hızı 666MHz'e, bellek frekansı ise 2322MHz'e çıkartılmış.

DirectX 10.0 ve PCIe 2.0 uyumlu her iki yeni ekran kartı da Nvidia'nın CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerini desteklemekteler. Gerekli alt yapıyı sunabilen anakartlarda çift ve üç ekran kartıyla SLI / Triple SLI kurulumlarını gerçekleştrebilen MSI'ın yeni modellerinden N275GTX Twin Frozr, 250 Avro'luk fiyat üzerinden listelerde görünmeye başladı.

MSI, özel soğutuculu GeForce GTX 275 Twin Frozr ve GeForce GTX 275 Twin Frozr OC modellerini duyurdu
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MSI, özel soğutuculu GeForce GTX 275 Twin Frozr ve GeForce GTX 275 Twin Frozr OC modellerini duyurdu
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BlackBeasT 10 yıl
Kartda kullanılan Sogutucu Super,
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maviay1980 10 yıl
GTX 260 a nazaran daha makul fiyatlı HD4890 ile kapışacak gibi gözüküyo bakalım neler görecez...
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max975 10 yıl
çift fan moda oldu.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidia 40nm ve GDDR5 e kriz bitince geçmeyi düşünüyo herhalde
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sertacaygun 10 yıl
Tasarım süper. Ekran kartlarındada MSI zaten başarısını knaıtlayan firmalardan.
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Promity 10 yıl
Manda kasa kartlari kapali yapsinlar kasayi hamam gibi yapar bu
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kafkef_8 10 yıl
halen gtx275 video göremedik donanımhaberden en merak eetiğim kart şu an gerçi yenilikçi başka yok ama :)
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: kafkef_8

halen gtx275 video göremedik donanımhaberden en merak eetiğim kart şu an gerçi yenilikçi başka yok ama :)

hakkat yaw nerede gtx275 testi?

alo uyuma donanım haber alo


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sinanozk 10 yıl
böyle soğutucu yapsınlar canımı yesinler :DD ah bi de 4890da böyle soğutucular görsek...ama neticede pahalı kartlar!!!
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NecroCyber-777 10 yıl
bence oc model olması ve özel tasarım olması pahalı yapmış ürünü normal bence
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Digiali 10 yıl
Güzel soğutma özellikle Oc kullanım için ancak gerçekten ihtiyaç varmı diye düşünüyor insan.....
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tenten61 10 yıl
çok pahalııııı
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