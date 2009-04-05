MSI, özel soğutuculu GeForce GTX 275 Twin Frozr ve GeForce GTX 275 Twin Frozr OC modellerini duyurdu

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Nvidia'nın resmi lansmanını geçtiğimiz haft gerçekleştirdiği GeForce GTX 275 modeli için özel tasarım modellerin sayısı hızla artıyor. Palit ve Inno3D gibi isimlerden sonra sektörün önde gelen oyuncularından MSI da özellikle soğutucuus ile dikkat çeken N275GTX Twin Frozr ve N275GTX Twin Frozr OC modellerirni duyurdu. Kırmızı renkli baskılı devre kullanan ekran kartlarında standart soğutucuya göre çok daha yüksek performans sunan ve üzerinde 5 adet Bakır ısı aktarım borusu ile çift fan bulunan özel soğutucu kullanılıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisi hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartları 240x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. N275GTX Twin Frozr modeli 633MHz, 1404MHz ve 2268MHz olarak belirlenen yani standart değerler olan GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarıyla gelirken adın da anlaşılabileceği üzere N275GTX Twin Frozr OC modeli fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor zira kartın GPU hızı 666MHz'e, bellek frekansı ise 2322MHz'e çıkartılmış.

DirectX 10.0 ve PCIe 2.0 uyumlu her iki yeni ekran kartı da Nvidia'nın CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerini desteklemekteler. Gerekli alt yapıyı sunabilen anakartlarda çift ve üç ekran kartıyla SLI / Triple SLI kurulumlarını gerçekleştrebilen MSI'ın yeni modellerinden N275GTX Twin Frozr, 250 Avro'luk fiyat üzerinden listelerde görünmeye başladı.

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