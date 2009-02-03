MSI özel soğutuculu iki yeni Radeon HD 4870 modeli hazırladı

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Son dönemde daha çok anakartları ve dizüstü bilgisayarlarıyla gündeme gelen MSI, ekran kartı portföyüne soğutucusu ile dikkat çeken iki yeni özel tasarımlı Radeon HD 4870 modeli ekledi. Firmanın R4870-MD512 ve R4870-MD1G kod adlarını taşıyan ekran kartları arasındaki yegane farkın bellek kapasitesi olduğu zira modellerden birinin 512MB GDDR5, diğerinin ise 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartlarında ısı iletim teknolojisinin temel alındığı ve 90mm'lik fanın yer aldığı özel bir soğutucu kullanılmış. 2800 devir/dakika hızında çalışan fanın standart soğutucuya göre daha yüksek soğutma performansı sağladığı ve daha sessiz çalıştığı bildiriliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca katı kapasitörleriyle de dikkat çeken ekran kartı, UVD 2.0 teknolojisiyle HD videolar (+ HDMI portu) için hızlandırma da yapabiliyor.

55nm RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartları,256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Saat hızları konusunda MSI herhangi bir açıklama yapmış olmasa da kartların standart hızlarda çalıştığı yani grafik işlem biriminin 750MHz'de, belleklerin ise 3600MHz'de görev yaptığı üzerinde duruluyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen kartların fiyatları ise açıklanmadı.

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