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MSI pasif soğutmalı GeForce G210 modelini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI pasif soğutmalı GeForce G210 modelini satışa sunuyor
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, giriş seviyesi sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı GeForce G210 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın N210-MD512H kod adını taşıyan yeni ekran kartında Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT218 GPU'su kullanılıyor. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve pasif soğutmayla donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 16x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR2 bellek kapasitesine sahip.

Baskılı devre tasarımı ve pasif soğutucusu ile kompakt yapılı medya bilgisayarları için ideal çözümlerden birisi olacağı belirtilen yeni modelin, grafik işlem birimi 589MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunan ekran kartı sahip olduğu katı kapasitörlerle de dikkat çekmeyi başarıyor. D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına yer verilen kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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simplethinks 10 yıl
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sagopakey78 10 yıl
oyun odaklı olmayan sistemler için yeterli. hd video hızlandırbiliyor. daha ne olsun:)
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toysoLdier(V) 10 yıl
Piyasaya bakıyorum da bu kartın üretimi birazcık "alakaya maydanoz" olmuş sanki.
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yekoo 10 yıl
msi bütün parçalardan birer tane kullanmış yav hale bak:) bu arada site neden bu aralar çok gidiyor?
"Donanım haber sık sık giden haber sitesi" :)
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N-0NE 10 yıl
Gereksiz bi kart..
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yenerbalcı 10 yıl
hala 64 bit DDR2 kart üretiliyor yuh diyorum artık dizüstü bile alırken 64 bit alınmıyor

Kartın çıkışlarına ve soğutucusuna yazık olmuş valla

Bu arada 30 usd den fazla para vermek cahilliktir

DirectX 10.1
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