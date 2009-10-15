MSI pasif soğutmalı GeForce G210 modelini satışa sunuyor

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, giriş seviyesi sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı GeForce G210 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın N210-MD512H kod adını taşıyan yeni ekran kartında Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT218 GPU'su kullanılıyor. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve pasif soğutmayla donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 16x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR2 bellek kapasitesine sahip.

Baskılı devre tasarımı ve pasif soğutucusu ile kompakt yapılı medya bilgisayarları için ideal çözümlerden birisi olacağı belirtilen yeni modelin, grafik işlem birimi 589MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapıyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunan ekran kartı sahip olduğu katı kapasitörlerle de dikkat çekmeyi başarıyor. D-Sub, DVI ve HDMI bağlantılarına yer verilen kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.