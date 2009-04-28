MSI, Radeon HD 4770 modelini kullanıma sunuyor

AMD-ATi tarafından resmi duyurusu bugün yapılan, endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı Radeon HD 4770 için üreticilerin hazırladığı modeller de gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Radeon HD 4770 temelli ilk ekran kartını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği, referans tasarım sahip ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimin eve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.
Kod adı R4770-T2D512 olan yeni ekran kartı, tasarımı gibi saat hızlarıyla da AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de çalışan ekran kartı, DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine de destek sunuyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebilen çift slot tasarıma sahip ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen kartın fiyatı ise 99$.
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saoması ayıp napcan kardeş 25 tane kartı ? internet kafe mi?
İnsan soğutucunun üzründeki plastiği biraz farklı yapar...
@sertacaygun
sana katılıyorum ek olarak piyasayada daha çabuk gelir gibi geliyor.Son iki kartım bu güzel özelliği sayesinden MSI markası oldu.
Avrupa'da bile 110 Dolar'a satılıyor.
95'in altında satılması, Distribitör ve Satıcı firma ile ilgili. Ama umarım dedğin gibi olur.
Hepsinde aynı soğutucu var zaten MSI has bişey değil.
Gigabyte, Sapphire, PowerColor hepsinde bu soğutucudan var.