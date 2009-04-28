MSI, Radeon HD 4770 modelini kullanıma sunuyor

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AMD-ATi tarafından resmi duyurusu bugün yapılan, endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı Radeon HD 4770 için üreticilerin hazırladığı modeller de gün ışığına çıkmaya başladı. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Radeon HD 4770 temelli ilk ekran kartını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği, referans tasarım sahip ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimin eve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Kod adı R4770-T2D512 olan yeni ekran kartı, tasarımı gibi saat hızlarıyla da AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de çalışan ekran kartı, DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine de destek sunuyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebilen çift slot tasarıma sahip ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen kartın fiyatı ise 99$.

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