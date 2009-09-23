MSI Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Firmanın R5850-PM2D1G kod adını taşıyan yeni modeli ATi Radeon 5850, R5870-PM2D1G kod adını taşıyan yeni modeli ise Radeon HD 5870 modelini temel alıyor. Her ikisi de RV870 GPU'sundan güç alan ve DirectX 11 desteği sunan yeni nesil ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyorlar. Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca 2x DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan yeni modeller arasında bazı farklılıklar da bulunuyor.

MSI'ın Radeon HD 5870 tabanlı yeni nesil ekran kartında 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimi bulunuyor. Grafik işlem ünitesi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışan yeni model, 2.72 TeraFLOP seviyesindeki yüksek işlem kapasitesi ve bekleme durumunda sadece 27 Watt olan ıısl güç tasarımı ile öne çıkmayı başarıyor. Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak Radeon HD 5850 ise 1600 yerine 1440x paralel işlemci ve 80x yerine 72x TMU birimleriyle geliyor. 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartı, 2.09 TeraFLOP'luk işlem gücüyle merak uyandırmayı başarıyor.

MSI tarafından hafta sonuna doğru satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin Türkiye satış tarihleri ise henüz açıklanmadı.

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