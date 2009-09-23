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MSI Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Firmanın R5850-PM2D1G kod adını taşıyan yeni modeli ATi Radeon 5850, R5870-PM2D1G kod adını taşıyan yeni modeli ise Radeon HD 5870 modelini temel alıyor. Her ikisi de RV870 GPU'sundan güç alan ve DirectX 11 desteği sunan yeni nesil ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyorlar. Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca 2x DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan yeni modeller arasında bazı farklılıklar da bulunuyor.

MSI'ın Radeon HD 5870 tabanlı yeni nesil ekran kartında 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimi bulunuyor. Grafik işlem ünitesi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de çalışan yeni model, 2.72 TeraFLOP seviyesindeki yüksek işlem kapasitesi ve bekleme durumunda sadece 27 Watt olan ıısl güç tasarımı ile öne çıkmayı başarıyor. Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak Radeon HD 5850 ise 1600 yerine 1440x paralel işlemci ve 80x yerine 72x TMU birimleriyle geliyor. 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartı, 2.09 TeraFLOP'luk işlem gücüyle merak uyandırmayı başarıyor.

MSI tarafından hafta sonuna doğru satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin Türkiye satış tarihleri ise henüz açıklanmadı.

MSI Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini duyurdu
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Tanarri 10 yıl
nerdise 5850 boyu 4870x2 kadar 5870 4870x2 den de daha uzun gibi duruyo yuh diyorum ya nm küçüldü ama ebat büyüdü.. Bu ne perhiz Bu ne lahana turşusu!! kart tiren gibi maşallah kasalara şenlik xD
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sadtneverdie 10 yıl
5770 ler çıksa ati cudaya ve physx e destek verse CF yapsam 5 sene ekran akrtı almasam...
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ghost recon advanced 10 yıl
bence msı miş asus muş hikaye varsa aralarında delikanlı sağlam firma yapsın bi 512 bitlik bi modelde görelim sadece kutu yapmakla olmuyor bu işler
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yelkowan 10 yıl
nirvana34
Allahım yaa 256 bitmi kaldı.Gerçekten ati iyi bişi yaptığını sanıyor ama o kartı ben görürüm sürünürken...

baloonist
harbi 256 bitte neymiş
şöyle 3yüz5yüz bit olsa


Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz; yoksa neredeyse 3 aydır gündemde olan 5800le ilgili yazıp çizilen hiçbir makaleyi, hiçbir yazıyı, hiçbir yorumu mu okumadınız? [>:]
Bant genişliği yettikten sonra ister 128bit ister 256bit kullanır gerekli bant genişliğini de GDDR5 ile çok rahat bir şekilde sağlıyor zaten
Nvidia gibi 256bitten fazla kullanmakta haliyle 5800 serisi için boş oluyor biryerde.
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gurkanhu 10 yıl
Bu sene ati su oyun firmalarina guzel sponsor olursa nvidia nin yaptigi gibi bu tablolar daha da degisir gerci testler ortada cf ile degisicek pek bisey kalmamis daha arkada amiral ve quad cf filan var bide oc tabi , allah kolaylik versin nvidia'ya :D
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XivA 10 yıl
bitçiler var burda :) napcan kardeişm sne biti pireyi, oyununu oyna kasarsa laf et yoksa bitine piresine karışma.
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hærun 10 yıl
5850 ekime kalmıştı hani[>:]
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c0d3r36 10 yıl
Kartın crosfire testleri çok başarılı ama bakalım tr de ne kadardan satışa sunulacak.
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baloonist 10 yıl
harbi 256 bitte neymiş
şöyle 3yüz5yüz bit olsa
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toz-koparan 10 yıl
özel soğutmalı modeller ne zman çıkacak acaba...
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nirvana34 10 yıl
Allahım yaa 256 bitmi kaldı.Gerçekten ati iyi bişi yaptığını sanıyor ama o kartı ben görürüm sürünürken...
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Tolgá 10 yıl
725mhz gpu hızımı
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cayber0034 10 yıl
Daha kartı görmeden crosfire'ını gördük !! :)
techpowerup.com/...
felaket bişey...
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djtenten 10 yıl
kart cf de baya basarım elde etmiş görünüyor baya iyi biraz daha testler cıksın bakalım ortalık kızışacak
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