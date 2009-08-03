MSI ürün gamının SLI destekli ilk Soket AM3 anakartını duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için ürün gamının SLI destekli ilk anakartını hazırladı. Firmanın NF750-G55 kod adını taşıyan yeni anakart, Nvidia'nın nForce 750A SLI yonga setini kullanıyor ve Soket AM3 işlemciler ile 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor. MSI'ın yeni nesil tasarım anlayışı çerçevesinde hazırlanan anakart, yüksek 3D performansı için SLI desteği sunmakla birlikte, yonga setinin sahip olduğu DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimiyle ve Hybrid SLI desteğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Full ATX formunda olan ve üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan NF750-G55 ayrıca iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotu bulunuyor. Pasif soğutma ile destkelenen ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken nForce 750a SLI yonga setli yeni anakart, MSI'ın güç tasarrufu ve enerji tasarrufu için geliştirdiği APS (Active Phase Switching) ve hız aşırtmacılar için Easy OC teknolojilerini de destekliyor. 5x SATA-II ve bir adet eSATA portuna sahip olan anakart 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit özelliklerini de beraberinde getirirken ayrıca D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini de üzerinde barındırıyor.

MSI'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı nForce 750a SLI yonga setli yeni anakartı NF750-G55'in 100 Avro altında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.