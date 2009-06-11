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MSI, X58 yonga setli anakartlarının tamamında SLI desteği sunmaya başladı

9 yıl
4,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, X58 yonga setli anakartlarının tamamında SLI desteği sunmaya başladı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI yaptığı açıklamayla ürün gamındak X58 yonga setli tüm anakartlarında SLI desteği sunmmaya başladığını duyurdu. Hatırlanacağı anakart üreticileri modelleri konumlandırabilmek ve maliyet odaklı çözümler hazırlayabilmek adına kimi anakartlarında en azından resmi olarak SLI desteği sunmama yolunu tercih etmiş.

İşte bu isimlerden birisi olan MSI, duyuruldukları dönemde resmi olarak SLI desteği sunmayan X58M, X58 Pro-E ve X58 Platinum modellerine ücretsiz BIOS güncellemesiyle bu desteği kazandırdı. Gelen bilgilere göre kullanıcılar anakartlarıyla uyumlu en son BIOS güncellemesi ile anakartlarına SLI desteği kazandırarak Nvidia'nın çoklu ekran kartı teknolojisini kullanmaya başlayabilecek.


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sertacaygun 9 yıl
Bir AMD, bir de MSI... İkisi de farklı markalar diğerlerinden.
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exeter 9 yıl
Hadi hayirlisi :) diğerlerindende boyle guzel haberler bekliyoruz
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