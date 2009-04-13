MSI, X58 yonga setli Micro-ATX anakart hazırlıyor

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DFI'ın LanParty JR ve Asus'un Rampage II Gene modellerinden sonra yüksek performanslı mini-masaüstü bilgisayarlar için X58 yonga setli Micro-ATX anakart hazırlıklarına koyulan bir diğer isim de MSI oldu. Firma tarafından henüz resmi olarak anons edilmiş olmasa da çalışmaları devam eden ve MS-7593 kodunu taşıyan Micro-ATX anakart görüntülendi. Intel'in LGA1366 formundaki yeni nesil Core i7 işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan anakart 6 adet DIMM slotu ile geliyor ve 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Katı kapasitörleri ve kullanılan soğutucusuyla dikkat çekmeyi başaran anakartta çoklu ekran kartı kurulumuna yönelik olarak iki adet PCIe 2.0 x16 slotu yer alıyor. AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek verecek olan anakartın SLI desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak bir adet PCI ve bir de PCIe x1 slotuna sahip olan kompakt boyutlu ve performans odaklı yeni anakarta güney köprüsü olarak ICH10R yongası eşlik ederken 6x SATA-II konnektörü üzerinden RAID desteği de veriliyor.

Özellikle yurt dışında sık sık düzenlenen LanParti etkinliklerine mini-sistemini de götüren "sıkı" oyuncuların da hedef kitlesi arasında bulunduğu anakart üzerinde ayrıca 8 kanal yüksek tanıml ses desteği, Gigabit Ethernet, kart üstü güç butonu ve eSATA konnektörü gibi detatylar da yer alıyor. MSI'ın görseli gün ışığına çıkan Micro-ATX formundaki X58 yonga setli anakartının kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyatı hakkında şu an için herhangi bir somut bilgi olmadığını da belirtmekte fayda var.