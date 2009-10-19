MSI'dan 760G çipsetli yeni anakart: 760GM-E51

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI, giriş seviyesi sistemler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın 760GM-E51 kod adını taşıyan yeni çözümü, AMD'nin 760G+SB710 yonga setini temel alıyor. Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcilerle uyumlu olan yeni model, dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Micro-ATX formunda olan ve Siyah renkli baskılı devresiyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan 760GM-E51, kullanılan yonga seti itibariyle Radeon HD 3000 serisi DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimiyle geliyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu bulunan yeni anakart, yeni nesil MSI anakartlarında sık sık görmeye başladığımız Active Phase Switching (APS) teknolojisi ile geliyor ve bu sayede enerji tasarrufu için faz kontrolü dinamik olarak gerçekleştirilebiliyor. Pasif soğutma ile gelen 760G çipsetli anakart üzerinde ayrıca bir adet eSATA, beş adet SATA-II, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Easy OC anahtarı ile görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilmekte. MSI 760GM-E51'in 70 Avro'nun altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.