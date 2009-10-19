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MSI'dan 760G çipsetli yeni anakart: 760GM-E51

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan 760G çipsetli yeni anakart: 760GM-E51
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI, giriş seviyesi sistemler için hazırladığı yeni anakartını duyurdu. Firmanın 760GM-E51 kod adını taşıyan yeni çözümü, AMD'nin 760G+SB710 yonga setini temel alıyor. Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcilerle uyumlu olan yeni model, dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Micro-ATX formunda olan ve Siyah renkli baskılı devresiyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan 760GM-E51, kullanılan yonga seti itibariyle Radeon HD 3000 serisi DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimiyle geliyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotu bulunan yeni anakart, yeni nesil MSI anakartlarında sık sık görmeye başladığımız Active Phase Switching (APS) teknolojisi ile geliyor ve bu sayede enerji tasarrufu için faz kontrolü dinamik olarak gerçekleştirilebiliyor. Pasif soğutma ile gelen 760G çipsetli anakart üzerinde ayrıca bir adet eSATA, beş adet SATA-II, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Easy OC anahtarı ile görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilmekte. MSI 760GM-E51'in 70 Avro'nun altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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I3arbaR 9 yıl
bu anakartla orta kullanıcı derken bence atx platformunda yapabilecegin seviyede zaten yüksek kullanım oluşturabilirsin. ortadan kastınız matx olmasından dolayı sanırım tek eksigi sli olmaması tek 16x slotu var ki tek girişli performanslı ekran kartı olarak bir çok ürürn var + olarak x4 965 c3 işlemci ve 16 gb 1600 (o.c) ram desteği veren anakart ile nasıl orta seviye oluyor anlamadım :) bence yüksek kullanımlar içinde gayet mantıklı temiz bir kasa düzeni ile matx kasada ısınma problemi yaşamayacaksınızdır.
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simplethinks 9 yıl
evet orta segmentte iyi bi kart güzel bi sistem toplanabilir cpu ve gpu yu yüksek tutarak
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Furkán 9 yıl
Haber için teşekkürler..
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ThE LoSt 9 yıl
anakart özellik ve görünüşten benden geçti orta kullanıcıların tercihi olabilir..
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sahafiec 9 yıl
süper, birçok kullanıcıya yeter artar bile bu anakart.
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