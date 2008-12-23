MSI'dan GeForce 9800GTX+ tabanlı iki yeni ekran kartı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI, GeForce 9800GTX+ tabanlı iki yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Nvidia tarafından ilk defa geçtiğimiz Temmuz ayında anons edilen ve firmanın 55nm üretim teknolojisine geçiş hamlesi olarak ta bilinen GeForce 9800GTX+ esas alınarak hazırlanan yeni modeller tasarım detayları ve tercih edilen soğutucu itibariyle Nvidia'nın referans modelinden ayrılıyorlar.

MSI'ın iki yeni modeli hakkında detaylı özelliklere geçmeden önce kartlar arasındaki ayrımdan bahsetmekte fayda var. Aynı özelliklere sahip olan iki yeni model arasındaki temel farkı kutu içeriği belirliyor zira modellerden biri Tomb Raider: Underworld oyunu ile birlikte geliyor. Nvidia'nın 55nm G92b GPU'sunu kullanan kartlar, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve yine referans modelden farklı olarak 1GB GDDR3 belleğe sahipler.

Grafik işlemci hızları hızları 738MHz olarak belirlenen yeni modellerin bellek hızları ise 2200MHz. 128x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartlarında GPU üzerine konumlandırılan özel bir soğutucu görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan kartlar, DirectX, SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojilerle uyumlu olmanın yanı sıra PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar.

Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan GeForce 9800GTX+ tabanlı yeni modeller Hybrid Power teknolojisi sayesinde Hybrid SLI teknolojili anakartlarda değerlendirilerek gerekmediği zamanlarda sistemdeki entegre grafik işlemciye geçilebilmesine olanak tanıyor. MSI'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen yeni modelleriyle ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi olmadığını da belirtelim.

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