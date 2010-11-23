MSI'dan UEFI tabanlı ClickBIOS İçin Tasarım Yarışması

Anakart ve ekran kartında uluslar arası üne sahip MSI, yeni nesil ClickBIOS için yetenekli tasarımcılar arıyor. Intel'in yeni 6 serisi yongasetlerini kullanan anakartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan MSI, daha önce P35 ve P45 yongasetli anakartlarında kullandığı ClickBIOS'u da yeni kartlarına entegre ediyor. En iyi kullanıcı deneyimi için yüksek kalite anakartlarına ek olarak yeni ClickBIOS arabirimini de sunan MSI, yeni arabirim tasarımı için de dünya çapında ödüllü bir yarışma düzenliyor. Birincinin kullanıcıların oylarıyla belirleneceği yarışma sonucunda kazananlar Intel 6 serisi anakartlardan üst seviye ekran kartlarına birçok ödüle sahip olacaklar.

MSI ClickBIOS, UEFI ile Sektörün Lideri



UEFI tabanlı ClickBIOS arabirimi aynı zamanda yeni nesil BIOS olarak adlandırılıyor. Artık kullanıcılar sıkıcı metin tabanlı ekranlar yerine grafik arabirimine sahip, fareyle yönetilebilen ve yeni uygulamalar eklenebilen bir BIOS arabirimine sahip olacaklar. MSI daha önce de 2008 yılında tanıttığı P35 EFINITY modeliyle UEFI'nin neler yapabildiğini kullanıcılara göstermişti. Daha sonra gelen üç farklı P45 modeliyle de MSI, UEFI tabanlı ClickBIOS'un yeteneklerini birer birer ortaya koydu. ClickBIOS ile kullanıcılar sadece hızlı başlatma süresinden faydalanmıyor, aynı zamanda çoklu dil desteği ve 3 TB sabitdisk desteği gibi birçok avantaja sahip oluyorlar.

Yeni teknoloji için Yarışma



MSI, UEFI BIOS'a yeni bir görünüm ve kullanıcı deneyimi kazandıracak yetenekli tasarımcılar arıyor. İster profesyonel ister amatör tüm kullanıcılar 10 Aralık tarihine kadar yaptıkları Click BIOS arabirimlerini göndererek yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışma sonucunda dereceye girenleri MSI'ın Intel 6 serisi yongasetine sahip yeni nesil anakartlardan üst seviye ekran kartlarına birçok ödül bekliyor. Yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi için http://micro.msi.com/clickbios adresine başvurulabilir.

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