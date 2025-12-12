Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5G’li Turkcell Superbox 5G satışa çıktı: İşte kotalar ve fiyatlar

    Turkcell, mobil ağdan telefon, tablet, bilgisayara fiber hızında internet hizmeti sunan 5G'li Superbox'ı satışa sundu. Limitsiz kota seçeneği sunulmuyor.          

    5G’li Turkcell Superbox 5G satışa çıktı: İşte kotalar ve fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Turkcell merakla beklenen 5G’li Superbox cihazlarını ve paketlerini satışa sundu. 5G’li cihazlarda limitsiz tarife seçeneği henüz bulunmuyor.

    Turkcel Superbox 5G cihazları, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G şebekesine bağlanarak 5G hızında internet deneyimi sunacak. 5G için ek ücret ödemek gerekmeyecek.

    Superbox 5G tarife ve cihaz fiyatları ne kadar?

    5G’li Turkcell Superbox 5G satışa çıktı: İşte kotalar ve fiyatlar Tam Boyutta Gör

    • Superbox 5G Hazır 250 GB: 1.100 TL
    • Superbox 5G Hazır 500 GB: 1.350 TL
    • Superbox 5G Hazır 1 TB: 1.850 TL

    1 Nisan’a kadar 4.5G, 1 Nisan sonrasında 5G hızında internet sunan bu tarifelerde limitsiz kota seçeneği bulunmuyor. 5G’ yüksek hızından doyasıya faydalanmak isteyen müşteriler limitsiz kota istiyor. Limitsiz kota için bir süre daha beklemek gerekecek.

    Cihazlar 5G hızında download ve upload hızları sunuyor. Kampanya koşullarına göre herhangi bir hız sınırı bulunmuyor. 4.5G'ye kıyasla on kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Ayrıca bu cihazlarda Wi-Fi 7 desteği mevcut. 4.5G'ye kıyasla bağlantı hızlarında on kata kadar daha yüksek performans alabilecek. Yüksek çözünürlüklü içeriklerden çevrim içi oyunlara, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda bağlantı kurabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +135 setcom_2000 +80 enineboyuna06 +76 Can851 +72 Dr.Perga +61 blackkugu61 +56 KimYon.Reyiz +40 ozbey08 +34 rash.87 +34 OptimizedSettings +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    62 Kişi Okuyor (13 Üye, 49 Misafir) 25 Masaüstü 37 Mobil
    deniz_1903, DarkLution, esmerbuyucu ve 9 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    792 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    5g, turkcell ve
    3 etiket daha superbox Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,5b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cadence multimedya yorumları türk telekom fiber başvuru 2011 sigara fiyatları engelli araç miras feragat anafranil kullananlar kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum