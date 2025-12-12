5G’li Turkcell Superbox 5G satışa çıktı: İşte kotalar ve fiyatlar

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Turkcell merakla beklenen 5G’li Superbox cihazlarını ve paketlerini satışa sundu. 5G’li cihazlarda limitsiz tarife seçeneği henüz bulunmuyor.

Turkcel Superbox 5G cihazları, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G şebekesine bağlanarak 5G hızında internet deneyimi sunacak. 5G için ek ücret ödemek gerekmeyecek.

Superbox 5G tarife ve cihaz fiyatları ne kadar?

Superbox 5G Hazır 250 GB: 1.100 TL

Superbox 5G Hazır 500 GB: 1.350 TL

Superbox 5G Hazır 1 TB: 1.850 TL

1 Nisan’a kadar 4.5G, 1 Nisan sonrasında 5G hızında internet sunan bu tarifelerde limitsiz kota seçeneği bulunmuyor. 5G’ yüksek hızından doyasıya faydalanmak isteyen müşteriler limitsiz kota istiyor. Limitsiz kota için bir süre daha beklemek gerekecek.

Cihazlar 5G hızında download ve upload hızları sunuyor. Kampanya koşullarına göre herhangi bir hız sınırı bulunmuyor. 4.5G'ye kıyasla on kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Ayrıca bu cihazlarda Wi-Fi 7 desteği mevcut. 4.5G'ye kıyasla bağlantı hızlarında on kata kadar daha yüksek performans alabilecek. Yüksek çözünürlüklü içeriklerden çevrim içi oyunlara, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda bağlantı kurabilecek.

