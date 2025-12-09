Vodafone "Bi' Düşünsene" fikir maratonu şampiyonları belli oldu

Tam Boyutta Gör Vodafone’un gençlere özel markası FreeZone iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği fikir maratonu “Bi’ Düşünsene” sona erdi. 2 bini aşkın başvuru arasından ODTÜ öğrencilerinden oluşan REDİ takımı birinci oldu.

Vodafone Bi’ Düşünsene fikir maratonuna 198 ünversiteden 2 bini aşkın takım başvuru yaptı. Birinci olan REDİ takımı 750 bin TL, ikinci olan VZEN takımı 500 bin TL ve üçüncü olan Fiber Sarsıntı takımı 250 bin TL para ödülü kazandı. Ayrıca, ilk 3’e giren takımlara staj programlarında öncelik, son 10 takıma ise liderlik ekibine tersine mentorluk imkânı sağlanacak.

Dereceye giren fikirler neler?

REDİ takımı Vodafone Pay tabanlı askıda fatura sistemi, VZEN takımı ekran süresini kontrol etmeye yönelik yapay zeka destekli proje fikri, Fiber Sarsıntı takımı ise deprem erken uyarı sistemi fikriyle ödül almaya hak kazandı.

Bu seneki yarışmada takımlar iki temadan birin seçti: “E-Atıkları Dönüştür, Geleceği Tasarla” ve “Dijital Dünyaya Akıllı Dokunuş”. Her simülasyon Test Tabanlı Görev, Metin Tabanlı Görev, Sunum Hazırlığı Görevi ve Video Tabanlı Sunum Görevi olmak üzere dört farklı görevden oluştu. Adaylar, başvurularını proje web sitesi üzerinden gerçekleştirip projelerini Ludi platformuna yükledi. Ludi üzerinden sunulan projeler arasından yapılan değerlendirme sonucunda 30’u seçildi. Finale kalan 10 fikir, Vodafone çalışanlarından oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından belirlendi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“‘Bi’ Düşünsene” ile üniversite öğrencileri arasında işveren markası olarak bilinirliğimizi artırmayı ve Vodafone ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefledik. Global ölçeğimizin ve teknoloji liderliğimizin sunduğu fırsatlardan daha fazla genç arkadaşımızın haberdar olmasını sağladık. Programımıza 2.000 gibi epey yüksek bir başvuru aldığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum. Yarışmamıza ilgi gösteren, fikir geliştiren ve paylaşan tüm gençlere gönülden teşekkür ediyorum.”

Vodafone, gençlere yönelik projelerine devam ediyor. FreeZone ile gençlerin en çok kullandığı sosyal medya ve didjital platformlarda GB hediyeleri sunuluyor. FreeZone Kampüs Elçileri ile 30 şehirde 60 kampüste 83 elçi aracılığıyla üniversiteli gençlere ulaşılıyor. “Vodafone Bi’ Düşünsene” programı için ülke genelinde 10 üniversitede etkinlikler düzenlenerek Vodafone’un sürekli eğitim/gelişim kültürü ve global çapta sunduğu kariyer fırsatları tanıtıldı. Üniversite kampüslerinde öğrencilere ilgi çekici, enerji dolu ve akılda kalıcı bir atmosferde eğlenceli ve interaktif deneyimler sunuldu. Program kapsamında, Vodafone ve Vodafone FreeZone sponsorluğunda hem kampüslerde hem de dijital platformlarda iletişim ve etkileşim faaliyetleri yürütüldü.

