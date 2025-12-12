Vodafone tüm fiber müşterilerine 1.000 Mbps'ye varan hız sunmaya başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone, kendi altyapısı üzerinden fiber internet hizmeti sunduğu müşterilerin hızını yükseltti. Vodafone altyapısı olan yerlerde tüm müşterilere 1.000 Mbps dowload ve 200 Mbps’ye kadar upload hızı sunuluyor.

Vodafone, belirli bölgelerde hizmete sunduğu GPON teknolojisini şimdi tüm müşterilerine sunuyor. Vodafone kutusu bulunan evlerde 1.000 megabit indirme hızı ve 80-200 megabit arası yükleme hızları yakalanıyor. 1.000 Mbps download hızı ile 100 GB’lık bir oyunu yaklaşık 13 dakika 20 saniyede indirebiliyor.

Tesla’ya meydan okuyor: Rivian kendi otonomi çipini tanıttı 4 sa. önce eklendi

İki farklı tarife seçeneği

Yeni aboneler için iki farklı hız seçeneği mevcut. 200 Mbps’e kadar olan paket 659 TL’ye, 1.000 Mbps’ye kadar olan paket ise 959 TL’ye kullanılabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda devreye aldığımız XGSPON teknolojisiyle simetrik gigabit hızlarını müşterilerimize sunmaya başlamıştık. Şimdi ise gigabit seviyesindeki hızları akıllı şebeke izleme teknolojilerimiz sayesinde tüm Vodafone fiber müşterilerinin kullanımına açıyoruz. Bu yaklaşım, ek maliyet oluşturmadan üstün müşteri deneyimi sağlama ve geleceğin fiber bağlantı ihtiyaçlarına hazır olma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: