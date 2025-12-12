Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone tüm fiber müşterilerine 1.000 Mbps'ye varan hız sunmaya başladı

    Vodafone, fiber internet hizmeti sunduğu tüm müşterilerin hızını 1.000 Mbps'ye kadar yükseltti. Tüm müşteriler 1.000 Mbps'lik paketlere geçiş yapabiliyor.          

    Vodafone tüm fiber müşterilerine 1.000 Mbps hız sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone, kendi altyapısı üzerinden fiber internet hizmeti sunduğu müşterilerin hızını yükseltti. Vodafone altyapısı olan yerlerde tüm müşterilere 1.000 Mbps dowload ve 200 Mbps’ye kadar upload hızı sunuluyor.

    Vodafone, belirli bölgelerde hizmete sunduğu GPON teknolojisini şimdi tüm müşterilerine sunuyor. Vodafone kutusu bulunan evlerde 1.000 megabit indirme hızı ve 80-200 megabit arası yükleme hızları yakalanıyor. 1.000 Mbps download hızı ile 100 GB’lık bir oyunu yaklaşık 13 dakika 20 saniyede indirebiliyor.

    İki farklı tarife seçeneği

    Yeni aboneler için iki farklı hız seçeneği mevcut. 200 Mbps’e kadar olan paket 659 TL’ye, 1.000 Mbps’ye kadar olan paket ise 959 TL’ye kullanılabiliyor.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi:

    “Geçtiğimiz aylarda devreye aldığımız XGSPON teknolojisiyle simetrik gigabit hızlarını müşterilerimize sunmaya başlamıştık. Şimdi ise gigabit seviyesindeki hızları akıllı şebeke izleme teknolojilerimiz sayesinde tüm Vodafone fiber müşterilerinin kullanımına açıyoruz. Bu yaklaşım, ek maliyet oluşturmadan üstün müşteri deneyimi sağlama ve geleceğin fiber bağlantı ihtiyaçlarına hazır olma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik katlanır ayna kapanmıyor diyet yapamıyorum iradesizim olefini klima nerenin malı sol bacak seğirmesi neden olur iyi niyet garantisi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum