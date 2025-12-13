Giriş
    TurkNet, Türk Telekom fiber altyapısında 1 Gbps hız sunmaya başladı

    TurkNet, Türk Telekom’un FTTH fiber altyapısı üzerinden bireysel kullanıcılar için 1.000 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızını faturaya ek 200 TL karşılığında resmen erişime açtı.

    TurkNet, TT Fiber üzerinden 1 Gbps hız sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    TurkNet, Türk Telekom’un FTTH altyapısı üzerinden bireysel kullanıcılar için uzun süredir tartışma konusu olan 1.000 Mbps indirme hızını resmen erişime açtı. Yeni hizmetle birlikte, bugüne kadar teknik veya idari gerekçelerle mümkün olmadığı söylenen gigabit hızlar artık doğrudan sipariş edilebilir hale geldi.

    Faturaya ek 200 TL karşılığında

    Hayata geçirilen “Hız Yükseltme” hizmeti kapsamında, adresinde TurkNet’in kendi GigaFiber altyapısı bulunmayan ancak Türk Telekom fiber altyapısı olan kullanıcılar, mevcut 100 Mbps profillerini 1.000 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızına kadar yükseltebiliyor. Bu profil, aylık 200 TL ek ücret karşılığında aktif ediliyor ve taahhüt şartı olmadan sunuluyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları ay hizmeti açıp kullanmadıkları dönemlerde kapatabiliyor.

    TurkNet’in resmi açıklamalarına göre, altyapısı fiber olan yeni aboneler başvuru sırasında ek hız hizmetini sepete ekleyerek doğrudan gigabit profile geçebiliyor. Halihazırda TurkNet abonesi olan kullanıcılar ise Online İşlemler Merkezi veya mobil uygulama üzerinden birkaç adımda hız yükseltme talebi oluşturabiliyor.

    TurkNet, TT Fiber üzerinden 1 Gbps hız sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Hizmetin önemli detaylarından biri de modem gereksinimi. TurkNet, fiber altyapı kullanan abonelere yaklaşık 3.000 TL değerinde fiber modemi ek ücret talep etmeden sunuyor. Daha önce sağlanan modem kullanılıyorsa, hız yükseltme için ek bir donanım değişikliğine gerek kalmıyor. Ancak hizmet yalnızca FTTH/GPON fiber altyapılar için geçerli. VDSL ve ADSL bağlantılar bu kapsamda yer almıyor.

    Öte yandan bunu TurkNet’in kendi altyapısı olan GigaFiber ile karıştırmamak gerekiyor. igaFiber, TurkNet’in tamamen kendisine ait altyapısında sunuluyor ve 1.000 Mbps simetrik, yani indirme ve yükleme hızlarının eşit olduğu bir yapı sağlıyor. Türk Telekom altyapısı üzerinden sunulan ek hız hizmetinde ise yükleme hızı 50 Mbps ile sınırlı.

    Sektör açısından bakıldığında, bu adım Türk Telekom altyapısında yıllardır uygulanan hız profil kısıtlamalarının fiilen gevşetildiğini gösteriyor. Bireysel kullanıcılar için resmi ve ücretli bir 1 Gbps profilin ilk kez açılması, diğer internet servis sağlayıcıları için de emsal teşkil edebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Uzun süredir “port sınırı”, “profil kilidi” veya “teknik engel” gerekçeleriyle erişilemeyen hız seviyelerinin artık satışa sunulması önemli bir gelişme.

    TurkNet, bu hizmeti birkaç gündür sunuyor. DH Forum ve diğer sosyal platformlardaki bazı kullanıcılar vadedilen tam hızın her zaman alınamadığını belirtmekte. Ancak tam hızı alabilenler de var. İlgili DH Forum konusunu ziyaret ederek kullanıcı deneyimlerine göz atabilirsiniz.

