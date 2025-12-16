Giriş
    Vodafone'dan Türkiye'ye 480 milyar TL yatırım!

    Önümüzdeki yıl Türkiye’deki 20’nci yaşını kutlayacak olan Vodafone’un bugüne kadar yaptığı yatırımın reel değeri 480 milyar TL’yi aştı. Şirketin 2026 hedefleri açıklandı.

    Vodafone'dan Türkiye'ye 480 milyar TL yatırım! Tam Boyutta Gör
    Vodafone, ülkemize yaptığı yatırımların miktarını ve 2026 hedeflerini açıkladı. Önümüzdeki yıl Türkiye’deki 20’inci yaşını kutlayacak olan Vodafone’un bugüne kadar Türkiye’ye yaptığı yatırımın reel değeri 480 milyar TL’yi geçti.

    Vodafone son 5 yılda şebekeye 80 milyar TL’yi aşkın yatırım yaparak kapasitesini 3 kattan fazla artırdığını ifade ediyor. Vodafone, 1 Nisan 2026’da Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede 5G hizmetini devreye alacak. Kapsama ve kullanıcı sayısı bakımından Vodafone Grubu’nun dünyadaki en büyük 5G lansmanı gerçekleşecek.

    Vodafone Türkiye’nin hayata geçirdiği yapay zeka tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeliyle şebeke kaynaklı müşteri şikayetlerinde 2025’te 2024’e kıyasla yüzde 35 iyileşme kaydedildi. Türkiye’de 5 yıldır en düşük müşteri kaybına sahip operatör olma başarısı sürdürüyor.

    Türksat iş birliği ile önümüzdeki ay fiber altyapı büyüyecek

    Vodafone, daha fazla müşteriye fiber internet ulaştırmak için Türksat ile stratejik iş birliğine gitti. Ocak ayında Türksat’ın fiber altyapısını kullanarak mevcut altyapıya ek olarak 1,3 milyon haneye daha fiber hizmeti sunacak. Vodafone kendi fiber altyapısı ve diğer işletmecilerle birlikte toplam 23,7 milyon haneye fiber hizmeti verebilecek. Şirketin açıklamasına göre, fiber internet teknolojisini Türkiye’de en fazla sayıda haneye verme olanağına sahip telekom operatörü olacak.

    Vodafone, 2026 yılının ilk çeyreğinde İzmir’de veri merkezi açacak. Vodafone ve DAMAC Digital ortaklığıyla kurulan veri merkezinin toplam 100 milyon dolar yatırım tutarına ulaşması bekleniyor.

    6 ayda 64 milyar TL servis geliri

    Vodafone Türkiye’nin 6 aylık Nisan-Eylül 2025 döneminde servis gelirleri 64,8 milyar TL; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı ise 23,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayısı 25,5 milyona, sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyona ulaşan şirketin, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 430 milyon olarak kaydedildi. Vodafone müşterilerinin mobil data kullanımı ise 2.721 petabyte'a yükseldi. Vodafone yaklaşık 50 milyar TL’lik satın alma hacmi ve dolaylı olarak yarattığı 36 bin kişilik istihdamla, tedarikçiler ve iş ortaklarından oluşan büyük bir ekosisteme sahip bulunuyor.

    Vodafone Business’a 2 milyon kurumsal müşteri katıldı

    Vodafone, “Vodafone Business” çatısı altında, Türkiye’de 2 milyon 100 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye ve 6 bin büyük ölçekli kuruma iletişim altyapısı ve ileri teknoloji çözümleri sunuyor. Geçtiğimiz mali yılın ilk yarısına göre bulut hizmetlerinde %88, siber güvenlik hizmetlerinde ise %65 büyüme kaydeden şirket, bu yılın sonunda her ölçekten kurumsal müşterisinin en az %75’ini dijital teknoloji servislerinin tamamına erişilebilen Red Konsol platformuna taşımayı hedefliyor. 2025’te inovasyon merkezi MEXT’teki Vodafone Business Teknoloji Deneyim Alanı’nı yenileyen Vodafone, Gaziantep’te de Model Fabrika’nın içinde Vodafone Business Tech Hub’ın açılışını gerçekleştirdi. 

