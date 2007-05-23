MSI'ın sevinci kısa sürdü: En Hızlı 8800Ultra XFX'den geliyor

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MSI'ın mutluluğu açıkçası kısa sürdü diyebiliriz. Firma tam dünyanın en hızlı GeForce 8800 Ultra modeli bizim kart demeye hazırlanırken sansasyon yaratan atakları ile son günlerin en çok konuşulan firmalarından biri haline gelen XFX en azından başka bir firma yada kendisi daha hızlısını yapana kadar dünyanın en hzlı GeForce 8800 Ultra modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. EVGA'nın 655MHz'de çalışan 8800 Ultra modelinin ardından 5MHz'lik artış ile 660MHz'de çalışan MSI'ın GeForce 8800 Ultra modeline cevap veren adım XFX'den geldi. Firma tam 675MHz gpu saat hızına sahip olan yeni 8800 Ultra XXX modeli ile kafadan liderlik koltuğuna oturmaya hak kazandı diyebiliriz. Kartın diğer özellikleri ise şu şekilde, - Yonga: GeForce 8800 Ultra - GPU Saat Hızı: 675MHz - Bellek Saat Hızı: 2.3 GHz - Shader Hızı: 1667 MHz - Bellek: 768MB GDDR3 - Bellek Veri Yolu: 384-bit - Bağlantı Özellikleri ve Destekler: Dual DVI Out, HDTV, RoHS, HDCP, Vista, SLI - Hediye Oyun: GRAW Bu arada GeForce 8800 Ultra'nın standart GPU hızının 612MHz, bellek hıznın ise 2160MHz olduğunu belirtelim.