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MSI'ın sevinci kısa sürdü: En Hızlı 8800Ultra XFX'den geliyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
11,9b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın sevinci kısa sürdü: En Hızlı 8800Ultra XFX'den geliyor
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MSI'ın mutluluğu açıkçası kısa sürdü diyebiliriz. Firma tam dünyanın en hızlı GeForce 8800 Ultra modeli bizim kart demeye hazırlanırken sansasyon yaratan atakları ile son günlerin en çok konuşulan firmalarından biri haline gelen XFX en azından başka bir firma yada kendisi daha hızlısını yapana kadar dünyanın en hzlı GeForce 8800 Ultra modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. EVGA'nın 655MHz'de çalışan 8800 Ultra modelinin ardından 5MHz'lik artış ile 660MHz'de çalışan MSI'ın GeForce 8800 Ultra modeline cevap veren adım XFX'den geldi. Firma tam 675MHz gpu saat hızına sahip olan yeni 8800 Ultra XXX modeli ile kafadan liderlik koltuğuna oturmaya hak kazandı diyebiliriz. Kartın diğer özellikleri ise şu şekilde, - Yonga: GeForce 8800 Ultra - GPU Saat Hızı: 675MHz - Bellek Saat Hızı: 2.3 GHz - Shader Hızı: 1667 MHz - Bellek: 768MB GDDR3 - Bellek Veri Yolu: 384-bit - Bağlantı Özellikleri ve Destekler: Dual DVI Out, HDTV, RoHS, HDCP, Vista, SLI - Hediye Oyun: GRAW Bu arada GeForce 8800 Ultra'nın standart GPU hızının 612MHz, bellek hıznın ise 2160MHz olduğunu belirtelim.
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bestercan 12 yıl
8800GTXe göre daha iyi peerformans alınıyormuş. Fakat Pek tutulmadı.
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xf 12 yıl
Biri XFx mi dedi
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Fetih 12 yıl
Fiyatından dolayı olabilirmi ?

Orjinalden alıntı: bestercan

8800GTXe göre daha iyi peerformans alınıyormuş. Fakat Pek tutulmadı.

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annihilator 12 yıl

Orjinalden alıntı: bestercan

8800GTXe göre daha iyi peerformans alınıyormuş. Fakat Pek tutulmadı.


Zaten "tutulmaz" bu tür kartlar. 1 milyar bi ekran kartına verecek insan az olduğu için, bunlar az sayıda üretilirler ve heveslisine hitap ederler. Ne bekliyodunuz yani. Ayrıca bu mesajla bu alakasız başlığı hortlatmanız da garip.
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Dr. Lecter 12 yıl

Orjinalden alıntı: fx57



MSI'ın mutluluğu açıkçası kısa sürdü diyebiliriz. Firma tam dünyanın en hızlı GeForce 8800 Ultra modeli bizim kart demeye hazırlanırken sansasyon yaratan atakları ile son günlerin en çok konuşulan firmalarından biri haline gelen XFX en azından başka bir firma yada kendisi daha hızlısını yapana kadar dünyanın en hzlı GeForce 8800 Ultra modelini pazara sunmaya hazırlanıyor.

EVGA'nın 655MHz'de çalışan 8800 Ultra modelinin ardından 5MHz'lik artış ile 660MHz'de çalışan MSI'ın GeForce 8800 Ultra modeline cevap veren adım XFX'den geldi. Firma tam 675MHz gpu saat hızına sahip olan yeni 8800 Ultra XXX modeli ile kafadan liderlik koltuğuna oturmaya hak kazandı diyebiliriz. Kartın diğer özellikleri ise şu şekilde,

- Yonga: GeForce 8800 Ultra
- GPU Saat Hızı: 675MHz
- Bellek Saat Hızı: 2.3 GHz
- Shader Hızı: 1667 MHz
- Bellek: 768MB GDDR3
- Bellek Veri Yolu: 384-bit
- Bağlantı Özellikleri ve Destekler: Dual DVI Out, HDTV, RoHS, HDCP, Vista, SLI
- Hediye Oyun: GRAW

Bu arada GeForce 8800 Ultra'nın standart GPU hızının 612MHz, bellek hıznın ise 2160MHz olduğunu belirtelim.



İsterseniz yanlış bilgi vermeyelim; MSI ın sevincinin kısa sürdüğü falan yok, XFX XXX zaten MSIdan önce çıkan bir karttı. Uzun zamandır testleri ve tanıtımları yayınlanmakta net ortamlarında.
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Hicks 12 yıl
Bir XFX klasiği...
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MALİ MÜŞAVİR 12 yıl
anca 2.ele düşünce alırız tadına bakarız şuan ki fiyatıyla zor
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MALİ MÜŞAVİR 11 yıl

Orjinalden alıntı: rotasmmm

anca 2.ele düşünce alırız tadına bakarız şuan ki fiyatıyla zor




ilk mesajımda anca 2.ele düşünce alırız demiştim aldım sonunda


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