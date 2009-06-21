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MSI'ın yeni anakartı Istanbul işlemcisinin çiftini masaüstüne getirebilir

9 yıl
15,9b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın yeni anakartı Istanbul işlemcisinin çiftini masaüstüne getirebilir
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Yüksek performans tutkunları, "sıkı" oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için sunucu teknolojilerinden yola çıkarak hazırladığı Skulltrail platformunu pazara sunan ve Nehalem mimarisini temel alan çift işlemcili Skulltrail 2 platformuna yönelik çalışmalara başladığı belirtilen Intel'in aksine AMD cephesinde ise henüz bu yönde bir çalışma bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere AMD, Intel'in Kentsfield kod adını taşıyan dört çekirdekli işlemcilerini duyurmasına yanıt olarak Athlon FX-7x serisi işlemcilerin çiftini kullanan özel bir platform hazırlamış ancak ı zira platform için hazırlanan anakartın yüksek maliyeti, yonga setinin Nvidia'dan karşılanması ve işlemci maliyetleri gibi nedenlerle hedeflerine ulaşmada sıkıntı yaşamıştı.

Masaüstü platformu için henüz çift işlemcili yeni bir platform planı olmayan aksine firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan bazı çözümler yüksek performans arayışındaki kullanıcıların dikkatini çekebilir. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI'ın sunucu sistemler için hazırladığı yeni anakartı hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları ile hedef segmentin dışında farklı ihityaçlarına çözüm arayan kullanıcıların da dikkatini çekebilir. Peki MSI'ın MS-9961 kod adını taşıyan yeni anakartı hangi özelliklere sahip ? Nvidia'nın nForce Professional 3600 yonga setini temel alan anakart çift işlemci kullanımına olanak tanıyor ve AMD'nin Opteron 2400 serisi 6 çekirdekli Istanbul işlemcilerinin çiftine destek verebiliyor.

Her işlemci için dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 32GB'a kadar bellek desteği sunan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Çift PCIe x16 slotuna sahip olan çoklu ekran kartı kurulumuna destek vereceği yönünde izlenim uyandıran anakart, RAID 0, 1, 5, 10 desteği sunan 6x SATA-II konnektörü ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de sahip. Siyah renkli baskılı devresi ve renkli komponentleriyle de dikkat çeken sunucu anakartının yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.


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dante38 9 yıl
Hey gidi hey kriz koskoca abıtıde batırdı hea.
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dante38 9 yıl
Abıt battımı ne oldu yavv ilk çift işlemciyi o çıkarmışta.
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TURK-ŞAD 9 yıl

Orjinalden alıntı: dante38

Abıt battımı ne oldu yavv ilk çift işlemciyi o çıkarmışta.



Evet malesef kepenk indirdi..... ve 2009 yılında faliyetlerine son verdiler sadece sattıkları ürünlerin teknik desteklerini veriyorlar...


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esses... 9 yıl
Benim bildiğim AMD anakartlarda kuzek köprüsü çipi olmaz.
1- MSI'dan AMD işlemciler için 785G yonga setli yeni anakart adlı makalede anakartta kuzey ve güney çipleri mevcut.
2- MSI, X58 yonga setli anakartlarında da kuzey ve güney çipleri mevcut.
3- 1 tane daha var ama video içerikli olduğu için Donanimhaberin web sayfasına ulaşamıyom.
Herneyse;
Bu anakartın güney köprüsü çipi yok, Neden acaba???
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musandia 9 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

Benim bildiğim AMD anakartlarda kuzek köprüsü çipi olmaz.



1- MSI'dan AMD işlemciler için 785G yonga setli yeni anakart adlı makalede anakartta kuzey ve güney çipleri mevcut.



2- MSI, X58 yonga setli anakartlarında da kuzey ve güney çipleri mevcut.



3- 1 tane daha var ama video içerikli olduğu için Donanimhaberin web sayfasına ulaşamıyom.

Herneyse;



Bu anakartın güney köprüsü çipi yok, Neden acaba???



Wiki


Eski sistemlerde PC' nin farklı bileşen ve işlevlerini, çok sayıda yonga denetlerdi. Yeni sistemlerde hem maliyeti düşürmek hem tasarımı basitleştirmek hem de daha iyi uyumluluk sağlamak için bu yongalar, tek bir yonga seti olarak düzenlendi.


Çipsetlerden birini görmemenin nedeni iki çipsetin tek yonga içinde olmasıdır.
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esses... 9 yıl
altaki işlemcinin altında insan kafasını gördünüzmü, daha çok bir bayana benziyor..:)
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El_domingo 9 yıl
şahsen anakart için sata3 ve usb3 bekliyorum...
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Alx 9 yıl
Workstation için çok iyidir bence...

Bellek çift kanal mı, dört mü?

Fiyat 300$ civarındamış...

shopbot.ca/...
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sertacaygun 9 yıl
Bir de bana niye bu kadar çok MSI sevdiğimi soruyorsunuz... Adamlar yaratıcı işte kardeşim :)!
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sendemail 9 yıl
adamlara ,amd ve asus,senelerdır maıl gonderıyordum 1 anakart 2 işlemcı olayına nedem gırmıyorsunuz deyi....
cıksın hemen alıcam .
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OverClocK1ng 9 yıl
Esasında server tipi anakart olmasına rağmen deliklerine bakarak normal Full ATX kasaya takılabileceğini düşünüyorum. Zaten 2 tane PCIEX 16 slotu ile de hardcore gamer lar için de kullanılabileceğinin sinyallerini vermekte.. Güzel olmuş.
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resler 9 yıl
Bende uzakdoğu dilleri paketi yüklü olmadığı için para birimini göremedim. Eğer 1750 yuan ise yaklaşık 1 yuan = 23 kuruş olarak biliyorum. Buda yaklaşık 400 TL yapar vergilerle 800 TL diyelim. Daha bunun üzerine ECC ram konacak acaba 32 GB ECC ram ne kadar yapar. 2 tane işlemci 2 tane 4870x2 derken I7 platformu geçecektir maliyeti. Tabi performans ne olur onu test etmek gerek.
DH ekibine ilginç bir test konusu çıktı diyebilirmiyiz.
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Ehlika 9 yıl
türkiyeye gelse acayip olur oyunlardaki performansını merak ediyorum
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