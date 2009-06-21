MSI'ın yeni anakartı Istanbul işlemcisinin çiftini masaüstüne getirebilir

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Yüksek performans tutkunları, "sıkı" oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için sunucu teknolojilerinden yola çıkarak hazırladığı Skulltrail platformunu pazara sunan ve Nehalem mimarisini temel alan çift işlemcili Skulltrail 2 platformuna yönelik çalışmalara başladığı belirtilen Intel'in aksine AMD cephesinde ise henüz bu yönde bir çalışma bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere AMD, Intel'in Kentsfield kod adını taşıyan dört çekirdekli işlemcilerini duyurmasına yanıt olarak Athlon FX-7x serisi işlemcilerin çiftini kullanan özel bir platform hazırlamış ancak ı zira platform için hazırlanan anakartın yüksek maliyeti, yonga setinin Nvidia'dan karşılanması ve işlemci maliyetleri gibi nedenlerle hedeflerine ulaşmada sıkıntı yaşamıştı.

Masaüstü platformu için henüz çift işlemcili yeni bir platform planı olmayan aksine firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan bazı çözümler yüksek performans arayışındaki kullanıcıların dikkatini çekebilir. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI'ın sunucu sistemler için hazırladığı yeni anakartı hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları ile hedef segmentin dışında farklı ihityaçlarına çözüm arayan kullanıcıların da dikkatini çekebilir. Peki MSI'ın MS-9961 kod adını taşıyan yeni anakartı hangi özelliklere sahip ? Nvidia'nın nForce Professional 3600 yonga setini temel alan anakart çift işlemci kullanımına olanak tanıyor ve AMD'nin Opteron 2400 serisi 6 çekirdekli Istanbul işlemcilerinin çiftine destek verebiliyor.

Her işlemci için dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 32GB'a kadar bellek desteği sunan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Çift PCIe x16 slotuna sahip olan çoklu ekran kartı kurulumuna destek vereceği yönünde izlenim uyandıran anakart, RAID 0, 1, 5, 10 desteği sunan 6x SATA-II konnektörü ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de sahip. Siyah renkli baskılı devresi ve renkli komponentleriyle de dikkat çeken sunucu anakartının yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.