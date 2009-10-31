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Mushkin Blackline serisi çift ve üç kanal DDR3 kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin Blackline serisi çift ve üç kanal DDR3 kitlerini duyurdu
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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Mushkin, Blackline serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Intel'in Nehalem tabanlı Core i5 ve Core i7 serisi için hazırlanan bellek kitlerinin 8GB kapasiteli çift kanal ve 12GB kapasiteli üç kanal versiyonları bulunuyor. P55 ve X58 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan yeni bellek kitlerinin tamamı 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CAS7 zamanlamalarıyla görev yapıyorlar. Mushkin tarafından tasarlanan Siyah renkli Frostbyte soğutucusuyla desteklenen yeni bellek kitleri ömür boyu garanti ile geliyorlar.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Blackline serisi 996776 kod adlı çift kanal ve 998776 kod adlı üç kanal bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Mushkin Blackline serisi çift ve üç kanal DDR3 kitlerini duyurdu
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OverClocK1ng 10 yıl
12 Gb olanı 600$ civarlarında olabilir.
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alpa07 10 yıl
MUHSİN BAYA İYİ GÖZÜKÜYOR :D
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tworule 10 yıl
fiyatların 1000 usd civarında olacağını tahmin ediyorum.
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aykutx 10 yıl

tworule

fiyatların 1000 usd civarında olacağını tahmin ediyorum.

O kadar olmaz.mümkün değil satılmaz.
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