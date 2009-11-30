NEC 22-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sundu

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NEC kurumsal müşteriler için hazırladığı enerji verimli yeni monitörünü Amerika pazarında satışa sunuyor. Firmanın EA222WMe kod adını taşıyan, 22-inç boyutundaki yeni monitörü 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 250cd/m2 maksimum parlaklık değeri ile geliyor. Dinamik karşıtlık oranı 30,000:1 olarak açıklanan yeni monitörün LED backlight teknolojisini temel aldığı ve NEC'in bir önceki jenerasyonuna kıyasla %52'ye varan oranda daha az güç tükettiği açıklandı. Kurumsal müşterileri ve profesyonelleri hedef alan monitörün yüksekliği ayarlanabildiği gibi öne - arkaya eğilebildiği ve döndürülebiliği belirtiliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sun, DVI ve DisplayPort bağlantılarına destek ayrıca üzerinde USN konnektörleri ve entegre hoparlöeri de bulanan EA222WMe kod adlı yeni monitörün üç yıllık garanti ile 339$ seviyesinden satışa sunulduğu bildiriliyor.