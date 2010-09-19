NEC, Atom N550 işlemcili yeni netbook modelini tanıttı

NEC yaptığı yeni bir açıklamayla, LaVie Light serisi netbook modellerine, Intel'in çift çekirdekli Atom N550 (1.5GHz) işlemcisini kullanan yeni bir model eklediğini duyurdu. BL550/CS olarak isimlendirilen 10.1-inç büyüklüğündeki yeni model, 2GB bellek ve 320GB depolama alanı ile geliyor. Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak açıklanan netbook'ta ekran kartı olaraksa işlemciye GMA 3150 IGP'si bulunuyor.

Kablosuz ağ bağlantı özellikleriyle dikkat çeken LaVie Light BL550/CS, 802.11n WiFi ile birlikte WiMAX desteği de sunuyor. Yeni nesil SDXC kartlarla uyumlu olan netbook'ta harici cihazlarla bağlantı için üç adet USB 2.0 portuna da yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 32-bit'in eşlik ettiği yeni netbook'un dikkatlerden kaçmayan bir diğer detayı ise fiyatı zira BL550/CS, üzerinde 1010 dolar yazan etikete sahip.