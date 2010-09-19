Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC, Atom N550 işlemcili yeni netbook modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,9b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NEC yaptığı yeni bir açıklamayla, LaVie Light serisi netbook modellerine, Intel'in çift çekirdekli Atom N550 (1.5GHz) işlemcisini kullanan yeni bir model eklediğini duyurdu. BL550/CS olarak isimlendirilen 10.1-inç büyüklüğündeki yeni model, 2GB bellek ve 320GB depolama alanı ile geliyor. Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak açıklanan netbook'ta ekran kartı olaraksa işlemciye GMA 3150 IGP'si bulunuyor.

Kablosuz ağ bağlantı özellikleriyle dikkat çeken LaVie Light BL550/CS, 802.11n WiFi ile birlikte WiMAX desteği de sunuyor. Yeni nesil SDXC kartlarla uyumlu olan netbook'ta harici cihazlarla bağlantı için üç adet USB 2.0 portuna da yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 32-bit'in eşlik ettiği yeni netbook'un dikkatlerden kaçmayan bir diğer detayı ise fiyatı zira BL550/CS, üzerinde 1010 dolar yazan etikete sahip.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
milyarlık nüfus talep çok, fiyat da burdakinin yarısı olur, çinde satar çinliler alır, bize de bakmak kalır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
Çift çekirdekli, DDR3 bellek destekli ve 64 bit desteği olan bir işlemci. Fakat bu kadar para verdikten sonra Full HD medya oynatamayacak olması herhalde koyardı bana. Şuna bir ION ekleseler iyi olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
tasarım gerçekten güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bir netbook'a 1010 dolar? kaç tane satacaklar cidden merak ettim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: Fiyat arama motorları ve Sanal mağazacılık üzerine söyleşi 9 yıl Zotac GTX 480 AMP video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim