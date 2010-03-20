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NEC USB 3.0 host kontrolcüsü için üretime hız veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC USB 3.0 host kontrolcüsü için üretime hız veriyor
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USB 3.0 teknolojisi henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşmış olmasa da Japon elektronik üreticisi NEC, yonga üretiminde kapasite arttırımına gidiyor. Bilindiği üzere USB 3.0 destekli anakartlar başta olmak üzere, uyumlu diğer cihazların tamamına yakınında NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsü kullanılıyor. AMD ve Intel gibi çipset üreticileri 2011 öncesinde USB 3.0 teknolojisine doğal destek vermeyi planlamadıkları için üçüncü parti kontrol yongalarına ihtiyaç duyuluyor ve bu noktada devreye µPD720200 kodlu host kotnrolcüsüyle NEC giriyor.

NEC ilk defa Eylül ayında satışa sunduğu ve geçtiğimiz ay itibariyle 3 milyon barajını geçtiği µPD720200 kontrol yongasında talepleri karşılayabilmek adına üretime hız veriyor. Gelen bilgilere göre üretim hacmini iki kat arttırmayı planlayan firma, güçlü talebi karşılamayı ve zamanla USB 2.0 teknolojisinin yerini alması öngörülen yeni standart için endüstrinin en büyük oyuncusu olmayı hedefliyor. Artan talebe bağlı olarak Nisan ayından itibaren aylık iki milyon USB 3.0 kontrol yongası üretmeye hazırlanan NEC, piyasada VIA gibi bazı alternatifler olmasına karşın Intel/AMD öncesinde liderliğin keyfini sürecek gibi görünüyor.


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yc#1 9 yıl
@madmaxzek
Sözünü ettiğin ürünler piyasada mevcut.
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CeFurkan 9 yıl
hakikaten cok lazim bu usb 3.0

inşAllah bir an once yayginlasir
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madmaxzek 9 yıl

yc#1

@madmaxzek



Sözünü ettiğin ürünler piyasada mevcut.



magaza24.com/...


Çok pahalıymış yavv
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@nano@ 9 yıl
hayır kardeş ego değil alırken en iyisini alıcan gelecek seneye her yer usb 3.0 olur demedi demeyin
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Tolgá 9 yıl
bunların çoğu anakartlara entegre ediliyor tabi alternatif yok pastayı yiyorlar
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TELESCOPE 9 yıl

DEATH71

bunların çoğu anakartlara entegre ediliyor tabi alternatif yok pastayı yiyorlar
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evet pasta var, pasta var, ama bunlarınki pasta
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madmaxzek 9 yıl
Acaba notebooklar için de harici bir kartla usb 3.0 desteklemesi sağlaacak mı? Ya da böyle ürünler piyasada zaten var mı??
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Process64 9 yıl
Sırf 3.0 olsun diye alanlar, egolarını tatmin ediyor heralde.
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