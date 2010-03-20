NEC USB 3.0 host kontrolcüsü için üretime hız veriyor

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USB 3.0 teknolojisi henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşmış olmasa da Japon elektronik üreticisi NEC, yonga üretiminde kapasite arttırımına gidiyor. Bilindiği üzere USB 3.0 destekli anakartlar başta olmak üzere, uyumlu diğer cihazların tamamına yakınında NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsü kullanılıyor. AMD ve Intel gibi çipset üreticileri 2011 öncesinde USB 3.0 teknolojisine doğal destek vermeyi planlamadıkları için üçüncü parti kontrol yongalarına ihtiyaç duyuluyor ve bu noktada devreye µPD720200 kodlu host kotnrolcüsüyle NEC giriyor.

NEC ilk defa Eylül ayında satışa sunduğu ve geçtiğimiz ay itibariyle 3 milyon barajını geçtiği µPD720200 kontrol yongasında talepleri karşılayabilmek adına üretime hız veriyor. Gelen bilgilere göre üretim hacmini iki kat arttırmayı planlayan firma, güçlü talebi karşılamayı ve zamanla USB 2.0 teknolojisinin yerini alması öngörülen yeni standart için endüstrinin en büyük oyuncusu olmayı hedefliyor. Artan talebe bağlı olarak Nisan ayından itibaren aylık iki milyon USB 3.0 kontrol yongası üretmeye hazırlanan NEC, piyasada VIA gibi bazı alternatifler olmasına karşın Intel/AMD öncesinde liderliğin keyfini sürecek gibi görünüyor.