Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC'den 19" ve 24" boyutlarında iki yeni LCD monitör geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,6b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

NEC'den 19
Tam Boyutta Gör

Sektörün önde gelen donanım üreticilerinden NEC ürün gamına iki yeni LCD monitör daha ekledi. Firmanın EA191M kodlu yeni modeli 19" ekrana sahip. PVA panel kullanan monitör, 1280x1024 çözünürlüğünü destekliyor ve 1500:1 olarak belirlenen karşıtlık değeriyle birlikte geliyor. Parlaklık seviyesi 250 cd/m² olan yeni monitör, başta Pivot olmak üzere 4 yönlü ergonomik kullanıma da olanak tanıyor ve gereksinim duyan kullanıcılar için entegre hoparlörlere de sahip.

24" boyutundaki EA241WM kodlu model ise 1920x1080 çözünürlüğünü destekliyor. Full HD destekli monitörün karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 400 cd/m² olarak belirlenmiş. 4 adet entegre USB 2.0 portuna sahip olan LCD monitör "ECO" moduyla güç tasarrufu da sağlayabiliyor. Ergonomik tasarımlarıyla dikkat çeken monitörler özellikle profesyonelleri hedef alıyor. 3 yıllık garanti ile ay sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen NEC'in yeni LCD monitörleri boyutuna göre sırasıyla 379$ ve 549$'lık etikte fiyatına sahip olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
isikayhan 11 yıl
24" EA241WM modeli TN panel içeriyor
kaynak: nec-display.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fennezs 11 yıl
Evet taban kısımları yuvarlak olunca bir garip oluyor. Aslına bakarsak daha güzel bir ayak görmedim ki hiç! Kötüler var, çirkinler var, idare ederler var. Bir kere kesin metal olmalı ayak dediğin. Dayıyorlar plastiği, ve de kalitesizini.

Nec 2490 ve 2690 wuxi modellerini getirse ya! İşte monitör onlar. Ama neredeeee, az alıcısı var diye getirmezler. 20 inç laptop iin de çanta bulamıyorum bu sebepten. Mesela Media Markt'ta 20 inç laptop satıyorlar ama kılıf veya çanta yok! Garip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambetiko 11 yıl
24" pva mı tn mi? 19" pva ama 24" den bahsedilmemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
1920x1080 çözünürlüğünü 24" için hiç olmamış[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Crysis: Warhead (PC) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim