NEC'den 19" ve 24" boyutlarında iki yeni LCD monitör geliyor

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Sektörün önde gelen donanım üreticilerinden NEC ürün gamına iki yeni LCD monitör daha ekledi. Firmanın EA191M kodlu yeni modeli 19" ekrana sahip. PVA panel kullanan monitör, 1280x1024 çözünürlüğünü destekliyor ve 1500:1 olarak belirlenen karşıtlık değeriyle birlikte geliyor. Parlaklık seviyesi 250 cd/m² olan yeni monitör, başta Pivot olmak üzere 4 yönlü ergonomik kullanıma da olanak tanıyor ve gereksinim duyan kullanıcılar için entegre hoparlörlere de sahip.

24" boyutundaki EA241WM kodlu model ise 1920x1080 çözünürlüğünü destekliyor. Full HD destekli monitörün karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 400 cd/m² olarak belirlenmiş. 4 adet entegre USB 2.0 portuna sahip olan LCD monitör "ECO" moduyla güç tasarrufu da sağlayabiliyor. Ergonomik tasarımlarıyla dikkat çeken monitörler özellikle profesyonelleri hedef alıyor. 3 yıllık garanti ile ay sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen NEC'in yeni LCD monitörleri boyutuna göre sırasıyla 379$ ve 549$'lık etikte fiyatına sahip olacak.