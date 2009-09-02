NEC'den enerji verimli yeni LCD monitör; MultiSync EA190M

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Japonya merkezli önde gelen elektronik üreticilerinden NEC, enerji verimli yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın MultiSync serisi altında hazırladığı, 19-inç boyutundaki EA190M kod adlı yeni monitörün özellikle kurumsal kullanım, hükümet uygulamaları ve eğitim kurumları için hazırlandığı belirtilirken, aynı segmentteki standart LCD'lere göre %50 daha az güç tükettiği ve %50 daha az civa içerdiği açıklandı.

ECO Mode adı verilen buton ile güç tüketimi düşürülebilen monitör, 4 yollu ergonomik standıyla geliyor. Tepki süresi 5ms, ekran çözünürlüğü ise 1280 x 1024 piksel olarak açıklanan monitörde karşıtlık oranı 900:1, parlaklık ise 250cd/m2 olarak belirlenmiş. Üç yıllık garanti ile kullanıma sunulacak NEC EA190M için belirlenen etiket fiyatı ise 259$