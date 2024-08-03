Televizyon Tavsiyeleri - Ağustos 2024

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ağustos ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans TV modelleri değerlendirdik.

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ağustos ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans TV modelleri değerlendirdik.

Toshiba 55UA3E63DT modeli, 55 inç UHD çözünürlüğe sahip bir televizyon olup, BOE ve HKC panelleri ile dikkat çekiyor. Dolby Vision, Atmos, HDR10+, ve HLG gibi özellikleriyle zengin bir izleme deneyimi vaat ederken, Onkyo marka hoparlörleri ile de iyi bir ses performansı sağlar. Ayrıca, 3 HDMI ve 2 USB bağlantı noktası, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleriyle de oldukça fonksiyonel bir kullanım sunar. Lisanslı Android 11 işletim sistemi ile akıllı TV deneyimi ve geniş bir uygulama yelpazesi sunar.

TCL 55C755, 55 inçlik UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve QD Mini LED teknolojisi ile dikkat çekiyor. 384 yerel karartma bölgesi, VRR desteği gibi özellikleriyle üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. Ayrıca, HDMI 2.1 bağlantısı ve düşük gecikme süresi ile oyun deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Dolby Vision, HDR10+ ve IMAX Enhanced gibi çeşitli yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyerek, zengin ve canlı renkler vaat ediyor. Ses kalitesi açısından, 2x15W Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği ile dikkat çeken bu model, aynı zamanda Google TV arayüzüne ve geniş depolama alanına sahip.

JVC LT-65VA7405T modeli, 65 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8ms GtG tepki süresi, %99 sRGB renk gamı kapsamı ve Dolby Vision gibi özellikleriyle zengin bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, HDR10+ ve HLG desteği ile yüksek dinamik aralık performansı sağlıyor. Ses kalitesi için 2x12W hoparlör ve DTS VirtualX teknolojisi bulunuyor. Çoklu bağlantı seçenekleri ve Android 11 işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüz sunan bu televizyon, ev eğlencesi için iyi bir seçenek olabilir.

TCL 65C745 modeli, 65 inç UHD CSOT VA paneli, 120Hz yenileme hızı ve Quantum Dot teknolojisi ile dikkat çekiyor. 144Hz VRR desteği, düşük gecikme süresi ve yüksek kontrast oranı ile oyun deneyimi için de ideal. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG gibi en yeni görüntü iyileştirme teknolojilerini destekleyerek, her türlü içeriği üstün kalitede izleme imkanı sunuyor. Ayrıca, Dolby Atmos ve DTS VirtualX ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Google TV arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ile akıllı TV deneyimini tamamlıyor. Bu özelliklerle TCL 65C745, fiyat-performans açısından oldukça rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Toshiba 70QG5E63DT modeli, 70 inç UHD çözünürlüğünde bir QD panel ile donatılmış ve 60Hz yenileme hızına sahip. 8.5ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı, %1 anti-glare özelliği ve FRC 10bit renk derinliği sunuyor. Ayrıca, Dolby Vision, Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC teknolojileri ile zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. 2x12W gücünde Onkyo hoparlörler ve pasif subwoofer ile donanmış olan bu model, 3 HDMI ve 2 USB 2.0 bağlantı noktasına, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 teknolojilerine sahip. MT7632 platformu üzerinde 2GB RAM ve 8GB depolama alanı bulunuyor ve MB185G31 anakart ile Lisanslı Google TV deneyimi sunuyor.

TCL 75C755, 75 inçlik UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 75C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörleri ve Dolby Atmos ile etkileyici bir ses performansı sağlıyor. Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Samsung 55QN85D, özellikle karanlık bir odada film izlerken yüksek kontrastı ve yerel karartmasıyla siyahların mükemmel birlikteliği ile harika bir görüntü sunuyor. Parlak odalarda iyi yansıma önleyici kaplmaya sahip ve hem SDR hem de HDR'de parlak bir ekranı var.

Samsung 75QN85C, özellikle karanlık bir odada film izlerken yüksek kontrastı ve yerel karartmasıyla siyahların mükemmel birlikteliği ile harika bir görüntü sunuyor. Parlak odalarda iyi yansıma önleyici kaplmaya sahip ve hem SDR hem de HDR'de parlak bir ekranı var.

Vestel 55OG9930, 55 inç LG RGBW OLED paneli, 120Hz tazeleme hızı ve HDMI 2.1 desteği ile dikkat çekiyor. Gerçek 10 bit renk derinliği, HDR1000 ve geniş renk gamı sayesinde canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Dolby Vision ve Atmos desteği, yüksek dinamik aralık formatları ve MEMC teknolojisi ile sinema kalitesinde bir izleme deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, JBL hoparlörler ve pasif subwoofer ile zengin bir ses performansı sunar. Google TV ve Android 11 işletim sistemi ile akıllı TV özellikleri, 3 yıl garanti ve ücretsiz kurulum hizmeti ile birlikte gelmektedir.

LG OLED55CS3VA, 55 inç UHD LG OLED evo 120Hz panel ile dikkat çekiyor ve gerçek 10bit renk derinliği, Dolby Vision, HDR10, HLG desteği sunuyor. VRR, ALLM, eARC, Dolby Atmos gibi özelliklerle donatılmış bu model, ses sistemini 2.2 40W hoparlörler ve 2x10W subwoofer ile güçlendiriyor. Ayrıca 4 adet HDMI 2.1 girişi, 3 adet USB 2.0 bağlantısı, Wi-Fi5 ve BT5 bağlantı seçenekleri sunuyor. 6. Nesil α9 AI 4K işlemci ve WebOS 23 işletim sistemi ile gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

00:00 Giriş

00:11 55" Televizyonlar

00:19 Toshiba 55UA3E63DT

01:21 TCL 55C755

02:04 65" Televizyonlar

02:18 JVC LT-65VA7405T

03:02 TCL 65C745

03:44 65"+ Televizyonlar

03:56 Toshiba 70QG5E63DT

04:35 TCL 75C755

04:59 Mini Led Televizyonlar

05:18 Samsung 55QN85D

06:18 Samsung 75QN85C

07:03 OLED Televizyonlar

07:09 Vestel 55OG9930

09:48 LG OLED55CS3VA