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NIKON D70 Digital SLR incelemesi

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
7,5b
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Diğer
civil
Haber Editörü
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Canon EOS 300D dijital SLR nin kalitesi,uygun fiyatı ve başarılı satışlarından sonra NIKON firmasıda beklenen giriş seviyesi bir dijital SLR sini piyasaya sundu.

Sundu deniliyor fakat bir çok markette henüz ön sipariş alınıyor.Yinede çok kısa bir süre içinde kolayca bulunabilir olacaktır.

Kit olarak alındığında AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED Lens ile birlikte gelen Nikon D70,Canon EOS 300 e göre daha yüksek fiyatı ve biraz daha fazla özellikleriyle dikkatleri çekiyor.Yinede iki makina arasında seçim yapmak zor olacak kullanıcılar açısından ama her ikiside gerçektende iyi makinalar olduğunu söyleyebilirim.

Henüz çok yeni olan D70 in çok fazla incelemesi ve tam orijinal boyutta sample fotoları pek yok ama yakında steve's gibi dpreview gibi önde gelen dijital sitelerinde tam ayrıntılı olarak görebileceğiz.
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=1013&cid=15&pg=1 Yorum Yaz
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adanali 15 yıl
Nikon D70'in super bir özelliği var. Bu şimdiye kadar üretilen hiç bir pro slr digital makinede yok. Buda flash enstantane hızının 1/500 olması ki gerçekten super bir şey. Artık güneş altında bile flaş kullanıp göz üzerindeki gölgeleri yok etmek kolay olacak. Halbuki önceden 1/125 veya 1/200'ün üzerine çıkamıyordunuz. Tabi diyaframda f11 de kalmak zorunda olunca fotograf pozlanması yeterli olmuyordu. Bana göre sırf bu yüzden bile Nikon D70 satıslari Canon 300d ve Canon 10d önüne geçecektir. Su anda taylandaki nikon fabrikası tam kapasite seri üretime geçmiş yakında satisa sunulur.
Nikon D70'in diger üstün özellikleri ise söyle:
1/8000 en yuksek enstantane hızı (ne nikon d100 de nede Canon 300d'de var.)
Saniyede 3 kareden toplamda 12 kare resim. (bu sınırı sadece Canon'un yeni lanse ettigi modeli geçiyor.)
Usb 2.0 destekli ki buda ne nikon d100 de nede Canon 300d de var. (ha unutmadan fuji s2 pro firewire destekli)
Diger detali bilgiler (ingilizce bilenler için) dpreview.com sitesinde mevcut:
Iste link:
dpreview.com/...
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sivil 15 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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