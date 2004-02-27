NIKON D70 Digital SLR incelemesi

http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=1013&cid=15&pg=1

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Canon EOS 300D dijital SLR nin kalitesi,uygun fiyatı ve başarılı satışlarından sonra NIKON firmasıda beklenen giriş seviyesi bir dijital SLR sini piyasaya sundu.Sundu deniliyor fakat bir çok markette henüz ön sipariş alınıyor.Yinede çok kısa bir süre içinde kolayca bulunabilir olacaktır.Kit olarak alındığında AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED Lens ile birlikte gelen Nikon D70,Canon EOS 300 e göre daha yüksek fiyatı ve biraz daha fazla özellikleriyle dikkatleri çekiyor.Yinede iki makina arasında seçim yapmak zor olacak kullanıcılar açısından ama her ikiside gerçektende iyi makinalar olduğunu söyleyebilirim.Henüz çok yeni olan D70 in çok fazla incelemesi ve tam orijinal boyutta sample fotoları pek yok ama yakında steve's gibi dpreview gibi önde gelen dijital sitelerinde tam ayrıntılı olarak görebileceğiz.