Nokia N96; N serisinin yeni amiral gemisi güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor

Mobil teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler ve hız kesmeden büyüyen pazar beraberinde ciddi bir rekabet ortamı da oluşturmuş durumda. Özellikle cep telefonu üreticileri arasında yaşanan kıyasıya yarışın uzantılarını yapılan uluslararası etkinliklerde görebilmek te mümkün. Geride bıraktığımızı yılı rekor büyüme ile kapatan ve önemli satış rakamlarına ulaşan Finlandiya merkezli mobil teknoloji sihirbazı Nokia, İspanya'nın Barselona şehrinde yapılmakta olan Dünya Mobil Kongresinde yaptığı lansmanlar ile adeta güne damgasını vurdu diyebiliriz. Çok sayıda yeni telefonunun üzerindeki örtüyü kaldıran Nokia'nın tahmin edebilececeğiniz üzere öne çıkan modeli N96 oldu. Bir süredir elden ele dolaşan casus görüntüleri ve speküle edilen teknik özellikleri ile sektör gündeminden düşmeyen Nokia N96'yı resmi spesifikasyon bilgileri ve detayları ile masaya yatırıyoruz.

N serisi ile cep telefonu dünyasına yeni bir soluk getiren ve akıllı telefon kavramını farklı bir boyuta taşıyan Nokia, lanse edildiği günden bu yana yaklaşık 7 milyon adet saattığı ifade edilen N95 ve nispeten daha yeni olan N82 modelleri ile zaten pek çok kullanıcının gönlüne taht kurmuş, sağladığı teknik özellikler ile de rakipsizlik konusunda önemli bir adım atmıştı. Tabi başta Sony-Ericcson olmak üzere rakiplerinin yeni model hazırlıklarına kayıtsız kalmayan Nokia, yeni amiral gemisi N96 ile de ciddi ses getireceğe benziyor. N serisi dahilinde yer alan diğer modellerin aksine firmanın daha önce kullanıma sunduğu ve segmentlerinde başarı kazanan farklı modellerin öne çıkan özelliklerinin adeta harmanlanması ve yeni nesil teknolojiler ile desteklenmesiyle hazırlanan N96 muhtemelen N95 modelinin yerine konumlandırılacak. Nokia'nın "high-end" olarak bilinen yüksek fiyat etiketli ürün gamında yer alacak en yeni ve dolayısıyle bayrak taşımakla sorumlu model olacak N96'nın neler yapabileceğine birlikte tanık olacağız.

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Her ne kadar N95'in yerini alacağı söylense bile N96 genel görünümü ile N81 modelinin yeni bir klonu izlenimi de yaratmıyor değil. N95 ile kullanılmaya başlanan çift taraflı kızak tasarımını N96'ya da taşıyan Nokia bu şekilde fonksiyonelleğin ve ergonomik tasarımın yanı sıra çoklu ortam yeteneklerinin de altını kalın bir çizgi ile çiziyor. N95'den de hatırladığımız üzere çift yönlü kızaklı tasarımın bir ucunda numerik tuş takımı diğer ucunda ise çoklu ortam yeteneklerinin özellikle de müzik çalar özelliğinin rahat kullanımına yönelik olarak fonksiyon tuşlarının konumlandırıldığını görüyoruz. Telefon kasasında kullanılan cilalı/parlak siyah renk seçiminin görüntü olarak telefona ayrı bir hava katmakla birlikte uzun süreli kullanımda parmak izi ve çizilme tehlikesi ile estetik olmayan manzaralara neden olabileceği de dile getiriliyor. Tabi Nokia'nın son dönemde izlediği modellendirme politikasını göz önüne aldığımızda N96'ının zamanla farklı renk alternatiflerinin de pazara sunulabileceğini söyleyebilmek te mümkün.

Nokia'nın yeni amiral gemisi N96 daha önce N95 ile kullanıma sunulan, çoklu ortam, internet ve mobilite özelliklerini bir adım daha ileri götürmeyi amaçlıyor. 900/2100 MHz WCDMA (HSDPA) / EGSM 900 MHz / GSM 850/1800/1900MHz gibi son derece geniş bir yelpazede farklı iletişim ve ağ teknolojilerine destek verebilen telefon özellikle bu konuda segmentinin en iddialı çözümlerinde biri konumunda. Symbian 9.2 S60 temelli olan Nokia N96, 2.8"büyüklüğünde ve QVGA (320x240 piksel) formunda dokunmatik kontrol özelliği bulunmayan ekran ile donatılmış durumda. Sektör içerisinde yer alan uzmanların önemli bir kısmı kullanılan ekranın telefonun sahip olduğu çoklu ortam özelliklerini kullanıcılara yanıstacak kalite ve performansa sahip olduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın 16GB'lık iPhone'u duyurmasından sonra bir diğer yüksek depolama kapasitesine sahip model de N96 oldu.

16GB dahili bellek ile gelen Nokia N96'nın depolama alanı microSD desteği üzerinden 24GB'a kadar çıkarılabiliyor ki bahsi geçen boyut yüksek kalitede pek çok imaj, video ve müzik dosyasının telefon üzerinde muhafaza edilmesine de olanak tanıyor (144 saat video veya 12.000 adet müzik dosyası). 125 gramlık ağırlığa sahip olan N96 sahip olduğu entegre tv alıcısı sayesinde DVB-H standartını da destekliyor ve görsel olarak kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Özellikle mobil iletişim teknolojileri ile yakından ilgilenen kullanıcıların da dikkatinden kaçmayacağı üzere son dönemde dahili tv alıcısına sahip cep telefonu modellerindeki artış N96 ile de devam ediyor. WiFi b/g ve Bluetooth 2.0+ EDR gibi yeni nesil akıllı telefonların olmazsa olmazı haline gelen kablosuz iletişim teknolojilerini destekleyen telefon üzerinde ayrıca N95'i de hatırlatan 5 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss mercekli ve otofokus özelliğine sahip çift LED'li kamera her türlü ortamda yüksek kalitede çekim fırsatı sunma iddiasında.

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Sahip olduğu gelişmiş kamera ile 2592 x 1944 çözünürlüğünde fotoğraf ve 30fps hızında video çekimi yapabilen N96 tahmin edebileceğiniz gibi dosyaları depolamak için 16GB'lık dahili belleğini kullanıyor. Pek tabi görüntüleri Flickr veya Nokia'nın Ovi servisine yükleyebilmek, veya dileyen kullanıcılar için tv çıkışı üzerinde televizyona ek olarak ta wireless ile taşınabilir medya oynatıcılarına gönderebilmek te mümkün. H.263/SP, H.264/AVC, WMV9, RealVideo, Flash gibi video ve MP3, AAC, eAAC +, WMA gibi müzik formatlarına destek verebilen N96, ayrıca RDS destekli FM radyo alıcısına ve Nokia'nın internet radyo özelliğine de sahip. 5 saate kadar video, 14 saate kadar müzik veya 4 saat kadar tv yayınına olanak tanıyan pil ömrü ile geldiği belirtilen Nokia N96, videp podcast ve Youtube gibi farklı servis ve hizmetleri desteklemekten de geri kalmıyor. Tabi Nokia N96'nın özellikleri bunlar ile sınırlı değil elbette.

Küresel yer belirleme sistemi olarak bilinen GPS teknolojisine tam destek veren N96, Nokia'nın Maps 2.0 uygulamasını da kullanıma sunmasıyla birlikte artık konum belirleme konusunda çok daha iddialı. Nokia Maps 2.0 naviagasyon yazılımı ile birlikte multimedya şehir rehberi başta olmak üzere uydu görüntülerinin de indirilebilir olması gerçekten dikkat çekici bir özellik. Tabi yaya navigasyonunda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra uygulama ara yüzünün geliştirilmiş olması da Nokia Maps uygulamasının 2.0 versiyonu ile gelen önemli özellikler arasında gösterilebilir. Yeni versiyon ile birlikte kullanıcılar yürüyüş ve sürüş modunu seçebiliyorlar. Sürüş modunda sürücülere sesli yönlendirme desteği de sunulabilirken yürüyüş modunda ise yayalar için gerekli detay bilgileri ve kısa yollar gösterilebiliyor. Ayrıca multimedya şehir rehberi özelliğiyle kullanıcıların bulundukları bölgeye ait resim, video ve benzeri diğer içerikleri çeşitli online servisler üzerinden sağlanarak hedeflenen noktaya çok daha rahat bir şekilde ulaşılması hedeflenmiş.

Nokia'nın Maps 2.0 yazılımı ile birlikte 200 farklı ülkenin harita bilgileri kullanıcılara sunulurken bu ülkelerin sadece 70 tanesi için X noktasından Y noktasına gidiş için rehberlik özelliğinin kullanılabilir olduğu bildiriliyor. 17 farklı şehir için Metro rehberine de sahip olan uygulama opsiyonel olarak 18 farklı Avrupa ülkesi için gerçek zamanlı trafik bilgisi ve mevcut yol durumuna göre yeni güzergah belirleme özelliğini de kullanıcılara sunabiliyor. Nokia'nın Maps 2.0 navigasyon yazılımı N96'nın yanı sıra firmanın GPS destekli diğer telefonları veya GPS adaptörü ile kullanılabilir durumda olan diğer modellerde de çalışabilmekte. Ayrıca Series 40 tabanlı modeller için kısa süre içerisinde destek sağlanacağının da altını çizmekte yarar var.

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Yüksek kalitede müzik keyfi için 3.5mm kulaklık girişine ve dahili stereo hoparlörlere sahip olan N96 ile ayrıca Nokia'nın müzik mağazasından içerik satın alabilmek te mümkün. S60 tabanlı olması nedeniyle ciddi bir yazılım ve 3. parti uygulama desteğine sahip olarak kullanıma sunulacak olan N96 başta anında mesajlaşma ve RSS gibi internet uygulamaları olmak üzere ciddi oyun desteğine de sahip olacak. Zira N96 ile kullanıcılar N-Gage oyun sistemine bağlanabilecekler. 125 gramlık ağırlığı ile N95'e göre 5 gram fazlası olan ayrıca 103 x 55 x 18mm boyutları ile yine N95'e göre biraz daha uzun ve geniş olan N96 tasarım anlayışı sayesinde boyutlarından daha küçük olduğu izlenimi de yaratmıyor değil. Nokia'nın iddiasına göre, 220/150 dakika GSM/3G konuşma veya 220/200 saat GSM/3G bekleme süresine sahip. Çoklu ortam özellikleri açısından değerlendirdiğimizde ise 5 saate kadar video, 14 saate kadar müzik veya 4 saat kadar tv yayınına olanak tanınıyor.

Nokia'nın resmi duyurusunu yeni yaptığı N96'nın yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 800$'lık etiket fiyatı üzerinden yurt dışında kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.

http://www.nseries.com/index.html#l=products,n96