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Nvidia bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirecek

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,8b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirecek
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Nvidia'nın "yeni" yeniden isimlendirme programının detayları netleşmeye başladı. Yüksek performans segmentindeki en güncel çözümlerini GeForce GTX 200 çatısı altında kullanıma sunan firma, hatırlanacağı üzere GeForce 8000 serisinden 9000 serisine geçiş esnasında da bazı modellerinde isim değişikliğine giderek ürün gamında bütünlük sağlama hedefiyle yoluna devam etmişti.

Gelen yeni bilgilere göre, Nvidia giriş seviyesindeki bazı çözümlerini GeForce GTX çatısı altında yeniden isimlendirmeye hazırlanıyor. G96 GPU'sunu temel alan GeForce 9300 modelinin G100, GeForce 9500 serisinin ise GT120 olarak isimlendirmeye hazırlandığı belirtilen firmanın GeForce 9600 serisini ise GT130 adı altında konumlandıracağı bildiriliyor.

Yeniden isimlendirme çerçevesinde GTX uzantısını yüksek performans, GT'yi orta segment ve G'yi ise giriş seviyesi çözümlerinden kullanmayı planlayan firma isimlendirme konusundaki yeni hamlesini Ocak ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca firmanın ayı süreç zarfında 55nm üretim sürecine dahil edilen GT200 GPU'sunun çiftinin güç vereceği GTX 2xx X2 modelini de kullanıma sunabilir.


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justbejust 11 yıl
nvidia fanatikleri açıklamaları çarpıtmadan dikkatle okumayı da öğrenmemekte ısrarlılar. bakınız aşağı yukarı ne demişiz: herkesin hayatı bilgisayardan ibaret değildir, işleri güçleri vardır ve yoğun tempo içinde biz ne kadar sevsek de onlar bilgilendirici değerlendirmeleri okuyacak vakte sahip değildirler. bazı cinler bu durumu bildikleri için suistimal edecek aynı ürünü yeniden isimlendirme gibi yollara başvururlar. bilinçli tüketici demek sadece ürün hakkında bilgisi olan tüketici demek değildir, etik bilinci de olan tüketici demektir. böyle tüketici de vakti kısıtlı insanları satış sırasında suistimal edecek pazarlama cinliklerini savunmaz, bunlara tepki gösterir. diğerleri isterlerse çişlerini amutta yapsınlar:))
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mertekin 11 yıl
Bir türlü kullanacağı isim stratejisini netleştiremedi.
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X Files 11 yıl

Orjinalden alıntı: justbejust

nvidia fanatikleri açıklamaları çarpıtmadan dikkatle okumayı da öğrenmemekte ısrarlılar. bakınız aşağı yukarı ne demişiz: herkesin hayatı bilgisayardan ibaret değildir, işleri güçleri vardır ve yoğun tempo içinde biz ne kadar sevsek de onlar bilgilendirici değerlendirmeleri okuyacak vakte sahip değildirler. bazı cinler bu durumu bildikleri için suistimal edecek aynı ürünü yeniden isimlendirme gibi yollara başvururlar. bilinçli tüketici demek sadece ürün hakkında bilgisi olan tüketici demek değildir, etik bilinci de olan tüketici demektir. böyle tüketici de vakti kısıtlı insanları satış sırasında suistimal edecek pazarlama cinliklerini savunmaz, bunlara tepki gösterir. diğerleri isterlerse çişlerini amutta yapsınlar:))



Yoğun iş tempomdan dolayı sana cevap veremiyorum kusura bakma
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justbejust 11 yıl
göz boyamayı savunan nvidia fan-atikleri de çok eğlendirici oluyor. nvidia herkesin değerlendirme okuyarak satın alacak kadar vakti olmadığını bildiği için böyle ucuz numaralara girişiyor. kısa vadeli göz boyamaların uzun vadede ne kadar itibar ve dolayısıyla gelir kaybettireceğini düşünmeleri gerekir. bilinçli tüketici de böyle davranışları savunmaz, eleştirir. hangi firma yaparsa yapsın tepki gösterilmelidir.
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cavador 11 yıl
9500gt zaten 8600gt değilmiydi şimdide gt120mi oluyor
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X Files 11 yıl

Orjinalden alıntı: justbejust

göz boyamayı savunan nvidia fan-atikleri de çok eğlendirici oluyor. nvidia herkesin değerlendirme okuyarak satın alacak kadar vakti olmadığını bildiği için böyle ucuz numaralara girişiyor. kısa vadeli göz boyamaların uzun vadede ne kadar itibar ve dolayısıyla gelir kaybettireceğini düşünmeleri gerekir. bilinçli tüketici de böyle davranışları savunmaz, eleştirir. hangi firma yaparsa yapsın tepki gösterilmelidir.


@justbejust demek istediğiniz sanırım aşağıdaki olur, kelimelerinizin sağlamasını yapınca.

Bilinçli tüketici de böyle davranışları savunmaz

Bilinçli tüketici "yanlış tercih yaptığında sesini çıkartandır" "Gider adına göre ürün alır araştırma yapmaz. Her ürüne gözü kapalı dalar ve alır"


İki arkadaş tuvaletlerini yapmışlar. Birisi ellerini yıkamış ve çıkmış, diğerinin ellerini yıkamadan çıktığını görünce de hijyen kurallarından bahsetmiş sonra da

"annen sanırım sana tuvaletten çıkarken ellerini yıkamayı öğretmedi" diye tepeden bakarak lafı yapıştırmış.

diğerinin cevabı ise;

"hayır, çünkü annem bana ellerime işemeden tuvaletimi yapmayı öğretti" demiş...

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justbejust 11 yıl
nvidia bu saçmalıklara son vereceği zaman kendini yeniden isimlendirsin de sahtekarlığı bıraktığı anlaşılsın. G-bullshit kartları kim ne yapsın.
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metallurgy 11 yıl
nvidia değil de siz saçmalıyorsunuz.
adamları sahtekarcı , yalancı , dolandırıcı görüyorsunuz ne alaka anlamadım.
değişiklik her zaman iyidir.
ekran kartını kartın ismine göre alanlar hatayı kendilerinde arasınlar. kart çıkar, performansına bakılır , ona göre alınır.

Laf Atanlara Buradan Topluca
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01Mrt 11 yıl
her zaman yaptığı şey yeniden isimlendirme :D
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ugur200249 11 yıl
bence nvidia da ati casusu var o yaptırıyo bunları 2 sene sonra kendilerine geldiklerinde bi bakacaklar şirket batmış ati tek başına kalmiş zirvede

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Menow 11 yıl
Durmadam sövdüğüm 8800GTS G90 çekirdekli ekran kartı ile 8800GT G92 çekirdekli ekran kartı arasındaki tezat performans fark sağlarken aklınız neredeydi


GTS in GT den daha iyi olması beklenen bir ekran kartı hemde aynı seri de ikiside 8800. Bu nedir arkadaşlar
Nvidia isimlendirmeyi beceremiyor ve beceremeyecekte
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The_MAD 11 yıl
Temcit pilavı gibi olmuş ısıt ısıt piyasaya sür.
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XivA 11 yıl
millet ısınmış simit yemekten bıktı. taze çıkarın... bayatlar sevilmiyor. Hem el Hem gönül yakıyor :))
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DoubleDragon 11 yıl
Elinden geleni yapıyor işte!
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MacLoaD 11 yıl
Bu kadar da olmaz ya tam toparlanıp birşeyler yapması gerekiyorken, bune Nvidia ne yapıyorsun sen ? Ne yaptığını sanıyorsun? İsim değişiklikleriyle bu kadar da olmaz ki ya
Hadi bir kere yaptın ettin. O bile hata yaa hadi bunu geçtim , sürekli isim değiştirmeler nereden çıkıyor Allah akıl fikir versin [>:]
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esses... 11 yıl
GT260 a da yolcudur abbas bağlasan durmaz
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UgurSuval 11 yıl
ne mutlu nv ye
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esses... 11 yıl
Ya acaba Nvidia ya rica etsem bir modeline ben isim verebilirmiyim.
9800GX2 ye Çılgındana desek nasıl olur.
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skylineGTR_34 11 yıl

Orjinalden alıntı: esses...

Ya acaba Nvidia ya rica etsem bir modeline ben isim verebilirmiyim.
9800GX2 ye Çılgındana desek nasıl olur.


Güldürdün beni gece gece Allah'da seni güldürsün
gtx260 aldık 192 stream işlemcili elimizde kaldı iyi mi.......
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ali277 11 yıl
sen bu akılla devam et nvidia :D
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max975 11 yıl
bu isim verme olayını çok yapıyor[>:]
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