Nvidia bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirecek

Nvidia'nın "yeni" yeniden isimlendirme programının detayları netleşmeye başladı. Yüksek performans segmentindeki en güncel çözümlerini GeForce GTX 200 çatısı altında kullanıma sunan firma, hatırlanacağı üzere GeForce 8000 serisinden 9000 serisine geçiş esnasında da bazı modellerinde isim değişikliğine giderek ürün gamında bütünlük sağlama hedefiyle yoluna devam etmişti.
Gelen yeni bilgilere göre, Nvidia giriş seviyesindeki bazı çözümlerini GeForce GTX çatısı altında yeniden isimlendirmeye hazırlanıyor. G96 GPU'sunu temel alan GeForce 9300 modelinin G100, GeForce 9500 serisinin ise GT120 olarak isimlendirmeye hazırlandığı belirtilen firmanın GeForce 9600 serisini ise GT130 adı altında konumlandıracağı bildiriliyor.
Yeniden isimlendirme çerçevesinde GTX uzantısını yüksek performans, GT'yi orta segment ve G'yi ise giriş seviyesi çözümlerinden kullanmayı planlayan firma isimlendirme konusundaki yeni hamlesini Ocak ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca firmanın ayı süreç zarfında 55nm üretim sürecine dahil edilen GT200 GPU'sunun çiftinin güç vereceği GTX 2xx X2 modelini de kullanıma sunabilir.
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Yoğun iş tempomdan dolayı sana cevap veremiyorum kusura bakma
@justbejust demek istediğiniz sanırım aşağıdaki olur, kelimelerinizin sağlamasını yapınca.
Bilinçli tüketici de böyle davranışları savunmaz
Bilinçli tüketici "yanlış tercih yaptığında sesini çıkartandır" "Gider adına göre ürün alır araştırma yapmaz. Her ürüne gözü kapalı dalar ve alır"
İki arkadaş tuvaletlerini yapmışlar. Birisi ellerini yıkamış ve çıkmış, diğerinin ellerini yıkamadan çıktığını görünce de hijyen kurallarından bahsetmiş sonra da
"annen sanırım sana tuvaletten çıkarken ellerini yıkamayı öğretmedi" diye tepeden bakarak lafı yapıştırmış.
diğerinin cevabı ise;
"hayır, çünkü annem bana ellerime işemeden tuvaletimi yapmayı öğretti" demiş...
adamları sahtekarcı , yalancı , dolandırıcı görüyorsunuz ne alaka anlamadım.
değişiklik her zaman iyidir.
ekran kartını kartın ismine göre alanlar hatayı kendilerinde arasınlar. kart çıkar, performansına bakılır , ona göre alınır.
Laf Atanlara Buradan Topluca
GTS in GT den daha iyi olması beklenen bir ekran kartı hemde aynı seri de ikiside 8800. Bu nedir arkadaşlar Nvidia isimlendirmeyi beceremiyor ve beceremeyecekte
Hadi bir kere yaptın ettin. O bile hata yaa hadi bunu geçtim , sürekli isim değiştirmeler nereden çıkıyor Allah akıl fikir versin [>:]
9800GX2 ye Çılgındana desek nasıl olur.
Güldürdün beni gece gece Allah'da seni güldürsün gtx260 aldık 192 stream işlemcili elimizde kaldı iyi mi.......