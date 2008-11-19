Nvidia bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirecek

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Nvidia'nın "yeni" yeniden isimlendirme programının detayları netleşmeye başladı. Yüksek performans segmentindeki en güncel çözümlerini GeForce GTX 200 çatısı altında kullanıma sunan firma, hatırlanacağı üzere GeForce 8000 serisinden 9000 serisine geçiş esnasında da bazı modellerinde isim değişikliğine giderek ürün gamında bütünlük sağlama hedefiyle yoluna devam etmişti.

Gelen yeni bilgilere göre, Nvidia giriş seviyesindeki bazı çözümlerini GeForce GTX çatısı altında yeniden isimlendirmeye hazırlanıyor. G96 GPU'sunu temel alan GeForce 9300 modelinin G100, GeForce 9500 serisinin ise GT120 olarak isimlendirmeye hazırlandığı belirtilen firmanın GeForce 9600 serisini ise GT130 adı altında konumlandıracağı bildiriliyor.

Yeniden isimlendirme çerçevesinde GTX uzantısını yüksek performans, GT'yi orta segment ve G'yi ise giriş seviyesi çözümlerinden kullanmayı planlayan firma isimlendirme konusundaki yeni hamlesini Ocak ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca firmanın ayı süreç zarfında 55nm üretim sürecine dahil edilen GT200 GPU'sunun çiftinin güç vereceği GTX 2xx X2 modelini de kullanıma sunabilir.